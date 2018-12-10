İzmir Banliyö Sistemi’nde grev başladı!

İzmir'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'nin (İZBAN) çalışanları, astıkları pankartlarla bu sabahtan itibaren greve başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak şirketi İZBAN’da sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, İZBAN personeli greve çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı’na ‘Bu iş yerinde grev vardır’ yazılı pankartlar asarak greve çıktıklarını duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz’ün, saat 10.00’da sendika öncülüğünde toplanacak olan işçilerin grev açıklamasını yapacağı öğrenildi.

AZ SAYIDA TRENLE SEFER YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN’da çalışanlar, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22’lik ücret zammını kabul etmeyerek, bu sabah greve başladı. Personelin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi’nce istasyonlara ‘Bu iş yerinde grev vardır’ yazılı pankartlar astı. İZBAN A.Ş. tarafından ise yoğunluğun olduğu saatlerde, grev kapsamı dışında kalan personel ile sefer yapılmaya başlandı. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.30- 11.00 ve 16.00- 22.00 saatlerinde az sayıda trenle Gaziemir’de bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile Çiğli arasında 24 dakikada bir yapılan seferle hizmet veriliyor.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan grevden haberi olmayan, haberi olup da trenlerin kısıtlı da olsa çalıştığını görenler, istasyonlara geldi. Kent sakinleri yoğunluk nedeniyle trenlere binemeyince işe geç kaldıklarını söyledi. Yolculardan Nevin Alkar, “Grevde olduğunu bilmiyordum. Ben de mesaiye yetişmeye çalışıyordum. Burada trenlerin gecikmeli olarak geleceğini öğrendim. Şimdi otobüse binip işime gideceğim” diye konuştu.

Tufan Sevim ise treni kullanamadığını belirterek, “İşe gitmek için çıktım ama seferlerin yaklaşık yarım saatte bir olduğunu öğrendim. Otobüsle işe gideceğim. Sıkıntı yaşayacağız. İçerisi tıklım tıklım dolu. Konulan o seferlere de binemeyeceğiz” dedi.

GREVE HEM DESTEK HEM TEPKİ

İzmirlilerden İsmail Bereket, istasyondan geri döndüğünü; ancak işçilerin haklarını almasının gerekli olduğunu belirterek, “Trene binmedim, girdim ama çıktım. Greve çıktıklarını biliyordum ama kalabalığın içeri girdiğini görünce ben de girdim. Seferlerin normal olarak yapıldığını sandım. Grev işçilerin hakkı, aldıkları ücretler belli. Hayat şartlarını herkes biliyor” diye konuştu.

Olcay Özdemir isimli yolcu da mağdur olduğunu dile getirerek, “İşçilerin greve çıktıklarını biliyordum ama aktarma ile kendime bir yol çizmeye geldim; fakat bir yol bulamadım. Buradan bir otobüse binecekmişim, başka yerden başka otobüse binecekmişim. Artık nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacağız. Aliağa’ya aktarmalı olarak gideceğim” dedi.

Esra Büyük de trene binemediği için işine geç kaldığını, otobüs ile gideceğini; ama buna rağmen işe geç kalacağını söyledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İZBAN’daki grev nedeniyle daha önce seferlerden çekilen otobüsler, yeniden trafiğe çıkarıldı. Kent sakinleri de araçlarını kullandığı için sabah saatlerinden itibaren özellikle Yeşildere Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu arttı.

‘BARIŞÇIL YÖNTEMLER İLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ SÜREÇ TIKANDI’

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, sendikanın yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullandığını, fakat barışçıl yöntemler ile sürdürdükleri görüşmelerin artık tıkandığını belirtti. Ervüz, “En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde, işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek, en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmedi. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018’den bu yana ücret zammı almadı. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 21.62, ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20.80 oldu. İşverenin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21” dedi.

‘GREV SEVEN BİR SENDİKA DEĞİLİZ’

İşçilerin grev süresince ücret almayacaklarını söyleyen Hüseyin Ervüz, “Grev bir anlamda işsizlik anlamına geliyor. Hiç istemedikleri halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz” diye konuştu.

‘BU SEFERLERİ UZUN VADELİ YAPAMAZLAR’

İZBAN’da taşeron personel ile 24 dakikada bir sefer yapıldığını anımsatan Ervüz, şöyle dedi:

“Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer İstasyonu’nda kapıları kapatamıyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçisi kararlı, dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun.”

‘AZİZ KOCAOĞLU DA BAKACAK’

Türk-İş 3’üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da açıklamasına, “Gazamız mübarek olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun” sözleri ile başladı. Emek ve sermaye düşmanı olmadıklarını söyleyen Yıldırım, emekten yana olduklarını belirtti. Yıldırım, “Biz hukuktan ve adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu, şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyleymiş, böyleymiş, sendika bunları kabul etmemiş, gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, ‘Ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, TCDD baksın’ diyor. Yapma ya! Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler, istasyonda bulunan sendika temsilciliği binasında beklemeye başladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İLK GÜN RAPORU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TCDD ile yüzde 50 ortak olduğu İZBAN’da bu sabah başlayan grev nedeniyle, ulaşımda ek tedbirler uyguladı. Vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek amacıyla imkanlarını seferber edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratlarıyla ulaşım birimlerinin başındaki yöneticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Alınan önlemler kapsamında ESHOT’ta 1252, İZULAŞ’ta 265 olmak üzere seferdeki otobüs sayısı 1517’e yükseltilirken, yeni hatlar açıldı; yoğun hatlara takviyeler yapıldı. İZDENİZ, Bostanlı’dan 5 dakikada bir vapur seferi yaptı. Sabah 07.00-09.00 saatleri arasındaki ortalama yolcu sayısı 4 bin 500 kişi iken, bu sabah aynı saat diliminde 8 bin 898 yolcu taşındı. İZBAN, grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakikada bir Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında, 5 trenle seferler düzenledi. İzmir Metrosu’nda da sefer sıklığı 3 dakikaya indirildi. Tramvayda Gazi Bulvarı’nda yaşanan yoğunluğun, sefer aralığının 5 dakikaya çekilmesiyle aşıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 07.30-09.30 arasında zorunlu olanlar dışında hiçbir hizmet aracını trafiğe çıkarmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sabah tespit edilen sıkıntıların akşam saatlerinde en aza indirilmesi amacıyla ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, Metro ve Tramvay’da gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını, güzergahı uygun olan vatandaşların işe gidiş-geliş saatlerinde deniz yolunu tercih etmelerinde yarar olacağını duyurdu.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN’dan yüzde 19,43’lük zam teklifinde bulunmuş ancak teklif kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)