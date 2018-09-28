Son dakika… İzmir fırtınaya karşı alarma geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur yaptığı açıklamada, "Bu, Ege'ye sokulursa bizi etkiler. İzmir, Muğla, Aydın... Özellikle Ege'nin güneybatısı etkilenir" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin devam ettiği fırtınanın oluşumu ve gelişimini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, olağanüstü bir duruma karşı da gerekli hazırlıkları yaptı.

İLGİLİ HABER Son dakika: Meteoroloji doğruladı 120KM! Eğer kasırganın yönü değişmezse...

BİNDEN FAZLA PERSONEL ÇALIŞACAK

İtfaiye Daire Başkanlığı; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopmaları gibi olaylar için merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanlarla 30 ilçede 50 grup tesisi, 1000’in üzerinde personeli ile birlikte çalışacak. Meteoroloji'den gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kasırga ihtimaline karşı tüm personelinin teyakkuz halinde olmasını istedi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekipler görev yaparken; bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçlar da hazır bulundurulacak. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacak. İZSU Genel Müdürlüğü de hem merkezde hem de ilçelerde su, dere taşkınlarına karşın araçlar ve ekipleriyle hazır olacak. Altgeçitlerde oluşabilecek su birikmelerine karşı pompalar kurulacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da muhtemel bir fırtınada devrilebilecek ağaçlara karşı nöbetçi ekip sayısını artırdı.

İLGİLİ HABER Kasırgadan nasıl korunacağız? Fırtına gelirken korunma yöntemleri...

“OLASILIK GİDEREK ARTIYOR”

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, yaptığı açıklamada, iklimdeki değişiklikler nedeniyle sıcak kuşağın alanının genişlediğine işaret ederek, bu nedenle Ekvator çevresinde olmasına alışılan bu tür fırtınanın daha geniş salınımda görülmeye başladığını vurguladı.

Tropik fırtınanın oluştuğu alçak basıncın merkezinde yıkıcı etkiler yaratabildiğini belirten Çukur, “Bu, Ege’ye sokulursa bizi etkiler. İzmir, Muğla, Aydın… Özellikle Ege’nin güneybatısı etkilenir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar görülebilir. Bu hafta sonu için tropikal fırtına bir olasılık. Dünyadaki sıcaklık arttığı sürece bu fırtınaların önümüzdeki dönemde Türkiye’de de görülme olasılığı giderek artar.” diye konuştu.

Tropik fırtınada şiddetli yağış ve rüzgarın görüldüğünü hatırlatan Çukur, bu nedenle su baskınlarının oluşabileceğini anlattı.

Uzun dönemde iklim değişikliğini tektikleyen şeylerden uzak durulması gerektiğine değinen Çukur, “Karbon salınımı dünyanın ısısını artırmaktadır. Karbon salınımının önüne geçmek için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, yenilenebilir enerji tercih edilmelidir.” dedi. AJANSLAR