Son Dakika… İzmir’de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın, 7 helikopter, 2 uçak, 30'a yakın arazöz ile yaklaşık 200 personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yoğun bir çalışma yürüten ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın alanı havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler ise yangının acı boyutunu gözler önüne serdi.

Bazı bölgelerde ise dumanların yükseldiği, bir çiftlikteki ahırın bir bölümünün yandığı, ekiplerin yer yer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İHA