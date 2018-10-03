Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç yol haritası biran önce hayata geçirilmeli

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kalın, yeni havalimanı çalışmalarının yüzde 97 oranında tamamlandığını ve 29 Ekim'de uçuşların başlayacağını söyledi. Kalın, İdlib'le ilgili Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. AB ile ilişkilere de değinen Kalın, ""AB ile ilişkilerde yeni sayfa açılmalı" dedi. Kalın, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarından satırbaşları şöyle; Yeni havalimanının yüzde 97’sinin tamamlandığını ve 29 Ekim’de açılışının yapılacağını söyleyen İbrahim Kalın, “Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor” diye konuştu. Kalın, “Filistin meselesini takrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri” diye konuştu. Kalın, “Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa’da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum” diyerek sözlerine devam etti. EMEKLİLİKTE YAŞ SORUNU Kalın, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de, “Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis’te yapılır” ifadelerini kullandı. AYRINTILAR GELİYOR…

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