Kalın’dan ABD’nin PKK kararına ilk yorum

Bir TV programında konuşan İbrahim Kalın, “Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG’yi, PYD’yi PKK’dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD’yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’A ABD YAPTIRIMLARI

Kalın ABD’nin İran yaptırımları için, “ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz. Alınan son yaptırım kararlarının da siyasi olduğu açık. Raporlara göre İran, nükleer anlaşmaya uyuyor. Türkiye'nin 8 ülke içine konması iyidir. 6 ay içinde de tekrar konu gündeme gelir, değerlendiririz. Beklentimiz yeni sorunların çıkmaması yönünde” açıklamasını yaptı.