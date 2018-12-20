Son dakika: Kar bir gelecek bir daha gitmeyecek! Meteoroloji’den uyarılar…

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu verilerine göre kar Trakya'da etkisini kaybetmeye başlasa bile don tehlikesi bulunuyor. Trakya'da son birkaç gündür etkili olan soğuk ve karlı hava dalgası son dakika verilerine göre doğu bölgelerimize kayarken küresel tahmin sistemlerine göre gelecek hafta ciddi bir soğuk hava dalgası geliyor. Gelecek hafta ortasından itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası yurdu saracak ve günlerce gitmeyecek...

Soğuk hava dalgası yurda kuzeybatı kesimlerden giriş yaptı ve özellikle Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili oldu. İstanbul’un batı ilçeleri de kar yağışından çok olmasa da etkilendi ve şimdi soğuk ve karlı hava dalgası doğu bölgelere doğru kayıyor. Bugün yurdun kuzey kesimleri yağmurlu olacak, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ise kar görülecek. Hafta sonu hava kısa süreliğine ısınıyor fakat ardından karakış geliyor…

KARAKIŞ 25 ARALIK’TAN İTİBAREN YURDU SARACAK!

Küresel tahmin sistemlerine göre 25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak olan soğuk ve yağışlı hava dalgası uzun süre etkisini gösterecek. Ocak ayının ilk hafta sonuna kadar sürecek olan soğuk ve yağışlı hava dalgasında İstanbul dahil birçok noktada kar yağışı görülecek. Tahminlere göre kar günlerce aralıklarla sürecek.

TRAKYA’YA DON UYARISI!

Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde; Trakya’da dün meydana gelen kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıklarının üç gün boyunca gece ve sabah saatlerinde 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA ISINIYOR, KAR DOĞUYA KAYIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.