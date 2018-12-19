Son dakika: İstanbul’da dereler taştı vatandaşlar zor kurtarıldı!

Sağanak yağış ve kar Marmara Bölgesi'nin birçok noktasını vurdu. İstanbul'da bir evin çatısı çöktü, dereler taştı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da Ayazağa Deresi taştı, evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Yurtta birçok noktada kar ve yoğun yağmur yağışı hayatı etkiliyor. İşte yurttan hava muhalefeti detayları...

Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Dere kenarında kalan 4 evi su bastı, 6'sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.

İstanbul'da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı.

DERE TAŞTI BAZI EVLERDE SU 1 METREYE ULAŞTI

Bazı evlerde yaklaşık bir metreye kadar su doldu. Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce çocukların bulunduğu evlere giderek kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler daha sonra kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı.

Evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti' diyerek feryat etti.

Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtında taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerideyiz, her yer berbat durumda” dedi.

Saat 5'ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.

CENDERE DERESİ YOLLARA TAŞTI

İstanbul’da yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kağıthane’de bulunan Cendere Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ARNAVUTKÖY’DE YOLLARI SEL BASTI!

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Arnavutköy’de hayatı olumsuz etkiledi. Boluca Merkez Mahallesi’ndeki bazı iş yerlerini su basarken, yollar sel suları ile doldu. Dükkanı yağmur suları ile dolan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.

Yolun kenarında bulunan rögarların dolu olması sebebi ile yollarda su birikintileri oluştu. Yolda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sürüyor.

KAZDAĞLARINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle Kazdağlarında etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede etkili oluyor. Edremit-Kalkım-Yenice karayolunda Kumluca-Hanlar-Kalkım yol kesiminde zaman zaman oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri Kumluca-Hanlar mevkiinde tuzlama çalışması yaparken yetkililer sürücüleri bu yol kesiminde kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmadan yol almamaları konusunda uyarırken muhtemelen buzlanmalara karşı daha dikkatli ve yavaş seyir yapılmasını istediler. Kar yağışının bölgede artarak sürmesi bekleniyor.





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