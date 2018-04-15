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Son Dakika… Kartal D-100 Karayolu’nda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

android-time 17:14 15 Nisan 2018
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Son Dakika… Kartal D-100 Karayolu’nda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kartal E-5 Karayolu’nda bir otomobil, tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2’si kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

 

 

Edinilen bilgilere göre kaza, Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Murat Polat yönetimindeki 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9630 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

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Kazada otomobil sürücüsü Murat Polat ve ismi öğrenilemeyen ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Gülbeyaz Polat isimli kadın ise yaralandı.

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KİMLİK TESPİTİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 4 kişinin ise araçta sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri hayatını kaybedenleri otomobilden çıkartmak için uzun süre çaba sarf etti. Otomobilden çıkartılan cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Kazayı soruşturan polis ekipleri, otobüs şoförü Allaeddin G.’yi gözaltına alındı. Polisin, hayatını kaybeden şahısların kimlik tespiti çalışması sürüyor.

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Kaza nedeniyle E-5 Karayolu’nda ise yoğun trafik oluştu.

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 18:2915.04.2018
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