Kayıp Eylül’le ilgili yeni gelişme

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için Ankara Valiliği açıklama yaptı: 1 kişi tutuklandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde, Yağlıkara Ailesi’nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, 3 gün önce oynamak için çıktığı mahallede kaybolmuş bölgede

arama çalışmaları başlatılmıştı. Günlerdir haber alınamayan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Valiliği soruşturmayla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Açıklamada “Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir. Olay ile ilgili 1 şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.