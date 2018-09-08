Son dakika… Kazlıçeşme’yi su bastı! Otopark mahsur kaldı…

Sağanak yağmur yüzünden Zeytinburnu Kazlıçeşme’yi su bastı. Bin 500 araç kapasiteli otoparkta araçlar da saatlerce mahsur kaldı. Yetkililer içeride kalan araçlar için 'yeni yol' açıp içerideki araçları sürücülerine teslim ettiler.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kazlıçeşme’de su baskınına dönüştü. Marmaray’ı kullanan vatandaşların araçlarını park ettiği bin 500 araç kapasiteli İSPARK otoparkı da baskından nasibini aldı. Otoparkın giriş ve çıkış yapılan bölümü de sular altında kaldı. NE ARAÇ GİREBİLİYOR NE DE ARAÇ ÇIKABİLİYOR Otoparka giriş ve çıkışlar zorunlu olarak durduruldu. Araçlarını teslim almak için otoparka gelen sürücüler de alanı kaplayan sular yüzünden mahsur kaldı. Yetkililer, otoparkta bulunan araçların dışarıya çıkarılabilmesi için suların etkilemediği bölgede otoparkın çıkışı için yeni yol açtılar. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından saatler sonra bölgede trafik normale döndü.