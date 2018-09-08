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Son dakika… Kazlıçeşme’yi su bastı! Otopark mahsur kaldı…

Sağanak yağmur yüzünden Zeytinburnu Kazlıçeşme’yi su bastı. Bin 500 araç kapasiteli otoparkta araçlar da saatlerce mahsur kaldı. Yetkililer içeride kalan araçlar için 'yeni yol' açıp içerideki araçları sürücülerine teslim ettiler.

Sevgim Begüm YAVUZ
android-time 15:34 8 Eylül 2018
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Son dakika… Kazlıçeşme’yi su bastı! Otopark mahsur kaldı…
Sağanak yağmur yüzünden Zeytinburnu Kazlıçeşme’yi su bastı. Bin 500 araç kapasiteli otoparkta araçlar da saatlerce mahsur kaldı. Yetkililer içeride kalan araçlar için 'yeni yol' açıp içerideki araçları sürücülerine teslim ettiler.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kazlıçeşme’de su baskınına dönüştü.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Marmaray’ı kullanan vatandaşların araçlarını park ettiği bin 500 araç kapasiteli İSPARK otoparkı da baskından nasibini aldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Otoparkın giriş ve çıkış yapılan bölümü de sular altında kaldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

NE ARAÇ GİREBİLİYOR NE DE ARAÇ ÇIKABİLİYOR

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Otoparka giriş ve çıkışlar zorunlu olarak durduruldu.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Araçlarını teslim almak için otoparka gelen sürücüler de alanı kaplayan sular yüzünden mahsur kaldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Yetkililer, otoparkta bulunan araçların dışarıya çıkarılabilmesi için suların etkilemediği bölgede otoparkın çıkışı için yeni yol açtılar.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından saatler sonra bölgede trafik normale döndü.

Son güncelleme: android-time 16:2008.09.2018
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