SON DAKİKA: Kestane Karası fırtınası ne kadar sürecek? Meteoroloji’den hava durumu uyarıları!

Dün Meteoroloji'nin son dakika uyarılarıyla duyurduğu soğuklar geldi. Yurdun kuzey kesimleri bu sabaha soğuk bir havanın etkisi altında uyandı. Hafta sonuna göre ciddi bir düşüş yaşanan hava sıcaklıklarına rüzgar ve yer yer yağmur da eklendi. Peki Kestane Karası fırtınası olarak anılan bu serin hava dalgası ne kadar sürecek? Kestane fırtınası nedir? İşte hava durumuna dair son tahminler...

Son dakika uyarıları sonrasında serin ve yağışlı hava Türkiye’nin kuzeyinden giriş yaptı. Özellikle Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz’in batı bölgelerini etkileyen soğuk ve yağışlı hava vatandaşların farklı bir mevsime uyanmasına neden oldu. Şimdi vatandaşların merak ettiği soru ise serin hava dalgası ne zaman bitecek?

KESTANE KARASI’NIN ETKİSİ NE ZAMAN GEÇECEK?

Türkiye’de bugün ciddi sıcaklık düşüşü yaşatan Kestane Karası fırtınası bugün ve yarın etkisini gösterecek. Perşembe günü ise yurtta sıcaklıklar artmaya başlayacak. Hafta sonu Türkiye’nin birçok bölgesinde güneşli bir hava hakim olacak.

YURTTA İL İL HAVA DURUMU

KARADENİZ’İN BATISI İÇİN DE UYARI GELDİ

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KESTANE FIRTINASI NEDİR?

Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için kestane fırtınası olarak anılır.

KESTANE KARASI İDO’YU VURDU

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Bayrampaşa'da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi



İptal edilen seferler şöyle:

İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ (İDO):

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:30 Yenikapı-Bandırma

09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ (BUDO):

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)