Son dakika… Kılıçdaroğlu Hatay’da konuştu

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hatay'a düzenlediği ziyaret sonrası basına konuşuyor. Kılıçdaroğlu "Hatay Dünya'nın göz bebeğidir. Hatay'ın kültürü, yemekleri bütün dünyada bilinir. O zat diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'a neden gitti? Gözlerinden öperim onun, Hatay'a inandığım için geliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Kimyasal silah kullanmak suçtur ama önce bunu tesbit edeceksin. Kim kimyasal silah kullandı bunu BM’den gelen uzmanlar tesbit eder. Sonrasında da gereken yapılır. ”

“Kimsenin etnik kimliğini, kimsenin dinini siyasete malzeme etmem.”

“3,5 milyon Suriye’li Türkiye’ye geldi. Ne diyor beyfendi Suriyeli’lere 30 milyar dolar para harcadım diyor. Bu kadar para harcasaydın bütün Suriye’liler ev sahibi olurdu. Bu yalan. Diyelimki harcadın kimin parasını harcadın ?”

“Bu zat diyor ki ‘Bu Kemal Kılaçdaroğlu varya bu Kılıçdaroğlu… hiç para kazanmamış devlet memurluğunun dışında.’ Hayret ediyorum, rüşvet yemek, kul hakkı yemek devlet yönetimi için ne zaman gerekli oldu. Benim ahlakım ve inancım buna izin vermiyor.”

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