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Son dakika… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından İmamoğlu'nun yanından ayrılan Kılıçdaroğlu DİSK'e geçti.

Seda ÖNCELER
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Son dakika… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından İmamoğlu'nun yanından ayrılan Kılıçdaroğlu DİSK'e geçti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam biraraya gelmiş ve ittifak için el sıkışmıştı. İki lider ittifak için “Güzel şeyler olacak” demekle yetinmiş kulislere ise İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceği bilgisi yansımıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün İstanbul’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. DİSK’i ziyaret etmek için İstanbul’a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine gitti gitti. Burada 1.5 saat kalan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüştü. Beylikdüzü’ndeki kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmenin ‘sıcak’ geçtiği, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da  Kılıçdaroğlu’na eşlik ettiği kaydedildi.

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Kılıçdaroğlu DİSK’te CHP’li milletvekilleri ile birlikte.

Kılıçdaroğlu daha sonra DİSK’e geçti. Görüşmeyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

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Son güncelleme: android-time 13:5813.12.2018
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