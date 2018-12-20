Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş seçim açıklaması: Vazgeçerse şaşırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair son dakika açıklamalarında bulundu. 'Binali Yıldırım aday olmazsa hiç şaşırmayın' diyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP üyesi olduğunu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Başkent’te televizyonların Ankara temsilcileri ile biraraya geldi. CHP lideri burada yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş’ın 2014’te düzenlenen yerel seçimler sonrası CHP’den istifa ettiği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, ‘Mansur Bey şu anda CHP üyesi. Bugün değil, daha önce oldu’ ifadesini kullandı.

En başından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu’nu düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım için ‘Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın’ dedi.

İYİ Parti ile görüşmede en çok zorlandığım iller Denizli ve Balıkesir olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, İzmir, Mersin ve Bursa’da gösterecekleri adayları ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında açıklayacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, ‘İstanbul adayı için özel bir tanıtım yapılacak, önümüzdeki hafta tanıtım programı yapılacak 26–27 Aralık gibi bu olabilir. Aynı organizasyonlar Ankara, İzmir, Antalya, ve Adana için de olabilir. İzmir'i daha detaylı konuşmadık’ diye konuştu.

HDP İLE YOK SAADET’LE VAR

Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi ve HDP ile ittifak konusu da soruldu. HDP ile herhangi bir kurumsal işbirliği olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ‘Saadet Partisi ile var. Aday bağlamında da görüşme var. Bence en doğru tanımı kullanan sayın Karamollaoğlu; Dirsek teması…’ dedi.

‘ERDOĞAN’A BEN DE ARKADAŞLARIM DA YANIT VERMEYECEĞİZ’

‘Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağız. Seçim kampanyasında mitinglerden çok salon toplantıları gerçekleştireceğiz. Toplumun duyarlı kesimleriyle bire bir toplantı yapacağız. Erdoğan'a ben de arkadaşlarım da yanıt vermeyeceğiz, doğrudan vatandaşın sorunlarına eğileceğiz. Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor’