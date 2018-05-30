Son Dakika… Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması

Partisi'nin AYM'ye yaptığı başvuru ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin AYM başvurusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk’te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, ittifakın iptalinin söz konusu olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil. Biz ittifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMAYAN BİR HÜKÜMET OLABİLİR Mİ?”

Sandık güvenliğinin Türkiye demokrasisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Güvenliğin sağlanamaması Türkiye’ye uluslararasında saygınlık kazandırmaz. Yani hükümet bu yasayı çıkararak diyor ki, ‘ben Türkiye’nin şu bölgelerinde vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyamıyorum. Oraya güvenlik güçlerini gönderemiyorum. Dolayısıyla da oradaki sandıklara gidecek vatandaşın güvenliğini sağlayamıyorum.’ O zaman sormazlar mı, sen ne biçim hükümetsin? Kendi vatandaşının can güvenliğini sağlayamayan bir hükümet mi olur?” dedi.