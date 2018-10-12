Son Dakika… Kılıçdaroğlu’ndan rahip Brunson açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahip Brunson kararına ilişkin, "Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin er ve erbaşların başına. Onlarda inşallah kısa süre içinde tahliye olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğince düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargılandığı davada, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’a ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, gün içinde katıldığı toplantıları hatırlatarak, mahkemeyi, ayrıntıları izleme fırsatının olmadığını söyledi. “DARISI HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞINA” Kılıçdaroğlu, “Önce kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı, harp okulları öğrencilerinin, er ve erbaşların başına. Onlar da inşallah kısa süre içinde tahliye olurlar.” değerlendirmesinde bulundu. İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı. AA

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