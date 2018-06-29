Son Dakika… Küçük Eylül’den acı haber! Vali Topaca’dan açıklama

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Ankara Valisi Topaca olayla ilgili, "Yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir tutuklu var, zanlının cinayeti işlediğine ilişkin işaret var. Zanlı olay yerinde aracıyla görülmüş, hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil" diye ifadelerde bulundu.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi.

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İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 gün boyunca havadan ve karadan yaptıkları aramalar sonucunda Eylül’ün cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

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BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara Ailesi’nin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.’nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül’ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklanmıştı.

ANKARA VALİSİ TOPACA: BİR TUTUKLU VAR, ZANLININ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNE DAİR İŞARET VAR

Ankara Valisi Ercan Topaca olayla ilgili basın açıklamasında, “Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir tutuklu var, zanlının cinayeti işlediğine işlediğine ilişkin işaret var. Zanlı olay yerinde aracıyla görülmüş, hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın ayrıntıları, nasıl oldu? Başka yardım eden var mı, yok mu? Onlar henüz tespit edilmiş değil. “Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır” diye ifadelerde bulundu.