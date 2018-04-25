Son Dakika… Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberine göre, Lice ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Öte yandan Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Çatışmada şehit olan 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un acı haberi Konya’daki aileye ulaştı. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberini baba İbrahim ve anne Fatma Cesur’a askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı operasyonla ilgili olarak, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasında, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas sonucunda, (1) kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, (4) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, temasın geliştirilmesi ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ALINDI

Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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