Son dakika.. İstanbul’da hava ulaşımına lodos engeli

Son dakika... İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Atatürk Havalimanı’nda da iniş ve kalkış trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. İniş ve kalkış yapacak uçaklar kuyruk oluşturuyor. FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul'da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. AJANSLAR

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.