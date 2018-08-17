Brunson’ın ev hapsine yapılan itiraz rededildi

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz mahkeme tarafından bir kez daha reddedildi.

25 Temmuz’dan bu yana İzmir’de evinde hapis bulunan. FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un ev hapsine yapılan itiraz 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildi. Mahkeme, Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının devamı yönünde karar verdi.

BRUNSON’IN DİŞİ AĞIRIYOR

Bu arada dünden bu yana diş ağrısı çektiği belirtilen Brunson'ın talebi üzerine evine diş doktoru gitti. Denetimli serbestlik bürosunun belirlediği diş hastanesinde görevli doktor Brunson'u tedavi edecek.