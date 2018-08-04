Son dakika… Manisa’da yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

Manisa‘nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli’den Denizli’ye giden 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 41 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.