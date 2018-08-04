Son dakika… Manisa’da yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.