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Son dakika… Manisa’da yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

android-time 18:19 4 Ağustos 2018
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Manisa‘nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Devrilen otobüste 1 kişi hayatını kaybetti. AA

Devrilen otobüste 1 kişi hayatını kaybetti. AA

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’den Denizli’ye giden 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

AA

Otobüsün yağmur nedeniyle yoldan çıktığı düşünülüyor. AA

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. AA

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. AA

Kazada yaralanan 41 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

AA

AA

 

Son güncelleme: android-time 00:2405.08.2018
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