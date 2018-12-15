SON DEPREMLER: Marmara’da deprem! Bursa 3,8’le sallandı… İşte son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar son depremleri merakla araştırmaya başladı...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. İşte depreme dair detaylar ve son depremler… SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER İLGİLİ HABER Son dakika: İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

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