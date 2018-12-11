Marmaray’da teknik arıza

Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü duruldu. İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme’sine, Yenikapı’ya ve Kazlıçeşme’ye araçlar gönderileceği öğrenildi. Gelen son dakika açıklamasına göre, Marmaray’da saat 20:00 itibariyle yolcu alımına başlanmış olup, 15 dakika aralıklarla seferler yapılacaktır.

Marmaray seferleri teknik bir arızadan dolayı çift yönlü durdu. Seferlerin yeniden başlamasını bekleyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmak üzere duraklardan ayrıldı. Duraklarda bulunan güvenlik görevlileri vatandaşları arıza olduğu konusunda bilgilendirdi.

Teknik arıza ile ilgili olarak İBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Devlet Demiryollarından alınan bilgiye göre Marmaray'da teknik bir arızadan dolayı seferler şu anda yapılamamaktadır. Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferlerler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir.”

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