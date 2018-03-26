Son dakika… Mali Suçlar ekipleri vergi müfettişini 250 bin TL rüşvet alırken yakaladı

İstanbul Polisi, hakkında vergi soruşturması olan bir şirketten 2 milyon rüşvet almak isteyen müfettişi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda, bir mali müşavir ve vergi müşavir yakalanırken 250 bin lira ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay bir inşaat firması sahibinin ihbarıyla ortaya çıktı. Firma sahibi H.İ.Y. ve A.A., emniyet’e yaptığı ihbarda, şirketinde yapılan incelemelerle ilgili vergi müfettişi F.T.’nin kendilerinden 2 milyon lira rüşvet istendiğini belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. F.T.’ye yeminli mali müşavirler D.Y. ve B.Ö.’nün aracılıl ettiği anlaşıldı. Firma sahibine bu iki ismin “F.T. rüşvet istiyor” diye bilgi verdiği öğrenildi.

POŞETTE 250 BİN LİRA

Mali Polis, şüpheli vergi müfettişinin istenen parayı almaya gittiği bilgisi üzerine harekete geçti. F.T. Eyüpsultan’daki şirket binası önünde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir poşet içerisinde 250 bin lira ele geçirildi.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Vergi müfettişi F.T.’nin, vergi incelemesinde sorun yaşatmamak için 2 Mali müşavirden 2 milyon lira karşılığında anlaştığını öne sürüldü. Ele geçirilen 250 bin liranın ise ön ödeme olduğu iddia edildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlananan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üçü de tutuklandı.