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Son Dakika… Mecidiyeköy’de halk otobüsü köprü ayağına çarptı! Çok sayıda yaralı var

Mecidiyeköy’de özel halk otobüsü ilk olarak U dönüşü yapan otomobile, ardından da E-5 üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, E-5’te kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

android-time 20:37 27 Eylül 2018
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Mecidiyeköy’de özel halk otobüsü ilk olarak U dönüşü yapan otomobile, ardından da E-5 üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, E-5’te kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Levent İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Dereboyu- Taksim seferini yapan DT 2 sayılı özel halk otobüsü yolda seyir halindeyken önünde U dönüşü yapmak isteyen 34 FR 3330 plakalı otomobile, ardından da E-5 köprüsünün ayağına çarptı.

 

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu

Büyükdere Caddesi Levent istikametinde yaşanan kaza nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Büyükdere Caddesi'nde ise trafik tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 21:1627.09.2018
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