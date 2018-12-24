Son dakika: Meteoroloji’den -11 uyarısı! İstanbul’da 5 derece azalacak, Ankara buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji kar, buzlanma ve don uyarısı yaptı. Soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alacak. İstanbul sıcaklık 5 derece azalacak, Ankara perşembe günü -11'i görecek. İşte son hava durumu verileri...

Ankara’da yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu. İstanbul’da da hava çarşamba günü sıfır derecenin altına düşecek ve kar yağışı etkisini gösterecek.

MARMARA’YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi, karın Sakarya’nın güneyi ve doğusu ile Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 santimetre) olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BAŞKENTLİLER -11’İ GÖRECEK

Ankara’da yarından itibaren kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenirken, hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kara dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ardından Ankara’da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor. Kentte sıcaklıkların çarşamba -5/-2, perşembe -11/-7, cuma -9/-4, cumartesi -8/-4 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Kuvvetli kar yağışının buzlanma ve don olaylarına neden olabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalar, su sayacı ve borularında donma gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL VE İZMİR’E UYARI

İstanbul‘da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olacağı, Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte önce kentin yüksek kesimlerinde zamanla il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışları görülebileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.

İzmir'de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege´de de hissedilecektir.