Son dakika: Meteoroloji’den Ankara’ya yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MANISA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde Antalya’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
CANKIRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde, Bartın, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Bolu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GİRESUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KİLİS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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