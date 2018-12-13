Son dakika: Meteoroloji’den Ankara’ya yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ankara’da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MANISA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde Antalya’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde, Bartın, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Bolu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GİRESUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KİLİS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu