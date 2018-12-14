Son dakika: Meteoroloji’den Antalya’ya kuvvetli yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar günü Antalya merkez ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli) çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, zamanla yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin kar yağışlı, zamanla Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KİLİS °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu