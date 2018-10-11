SON DAKİKA… Meteoroloji’den flaş uyarı geldi!

Meteorolojiden son dakika yağış ve sel uyarısı geldi. Açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara Bölgesi ile ilgili yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, “Marmara’nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır” denildi. DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.