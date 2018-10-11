SON DAKİKA… Meteoroloji’den flaş uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara Bölgesi ile ilgili yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, “Marmara’nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır” denildi. DHA
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