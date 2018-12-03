Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Fırtına ve kuvvetli yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgar yarın (Salı) Akdeniz'in açıkları ile Orta Akdeniz'de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (04.12.2018 Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ANTALYA’YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, güney ve iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MANISA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SIIRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
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