Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! Fırtına ve kuvvetli yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu açıklaması geldi. Buna göre yarın Akdeniz’in açıkları ile Orta Akdeniz’de fırtına bekleniyor. Antalya, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'a ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar yarın (Salı) Akdeniz'in açıkları ile Orta Akdeniz'de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (04.12.2018 Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANTALYA’YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, güney ve iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

IZMIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MANISA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SIIRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu