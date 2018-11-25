SON DAKİKA | Meteoroloji’den uyarı! Önce yağmur sonra kar geliyor!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek ancak Perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Yağışlar batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görülecek, iç kesimlerde ise yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji’den son dakika alınan hava durumu raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak ve yağış etkili olacak.Yarın Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğleden sonra Muğla’da çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin yarın batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının artacağı bekleniyor. Ancak 29.11.2018 Perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği, haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru iç kesimlerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR YAĞMURA TESLİM!

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarılar takip edilmelidir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

GAZIANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

SIIRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu