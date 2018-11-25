SON DAKİKA | Meteoroloji’den uyarı! Önce yağmur sonra kar geliyor!

Meteoroloji’den son dakika alınan hava durumu raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak ve yağış etkili olacak.Yarın Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğleden sonra Muğla’da çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK!
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin yarın batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının artacağı bekleniyor. Ancak 29.11.2018 Perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Yağışların batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği, haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru iç kesimlerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR YAĞMURA TESLİM!
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarılar takip edilmelidir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
GAZIANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
SIIRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu