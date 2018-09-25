Son dakika: İstanbul ve İzmir için yeni fırtına uyarısı! Meteoroloji’nin son tahminleri korkuttu…

Meteoroloji'nin uyardığı fırtınalar yurdu sarmaya başladı. Son dakika uyarılarına göre Çanakkale'den Bodrum'a kadar uzanan tüm Ege Denizi kıyılarında perşembe gününe kadar fırtına beklendiğini açıklayıp özellikle balıkçıların denize açılmamaları istendi. Denizlerde yaşanacak olan fırtınadan dolayı Çanakkale ve Balıkesir'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir ve çevresinde ise 5 derecelik düşüşler beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji’den bir son dakika uyarısı daha geldi. Marmara ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. İzmir’deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi’nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı Çanakkale’den Bodrum’a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi’nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzey tarafındaki Çanakkale ve Balıkesir’de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, Manisa ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.

DÜZCE’DE DALGALAR 5 METREYE ULAŞTI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı. Bölgede etkisini artıran rüzgar yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı. Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı. Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek, balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR FIRTINA SÜRECEK

Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın (26.09.2018 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. 27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SICAKLIKLAR CİDDİ DERECEDE DÜŞTÜ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35