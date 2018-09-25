Son dakika: İstanbul ve İzmir için yeni fırtına uyarısı! Meteoroloji’nin son tahminleri korkuttu…

Meteoroloji’den bir son dakika uyarısı daha geldi. Marmara ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. İzmir’deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi’nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı Çanakkale’den Bodrum’a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi’nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzey tarafındaki Çanakkale ve Balıkesir’de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, Manisa ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.
DÜZCE’DE DALGALAR 5 METREYE ULAŞTI
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı. Bölgede etkisini artıran rüzgar yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı. Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı. Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek, balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR FIRTINA SÜRECEK
Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın (26.09.2018 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SICAKLIKLAR CİDDİ DERECEDE DÜŞTÜ
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
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