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Son Dakika… Metrobüs arızası seferleri aksattı!

Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs, körük bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yan döndü. Arıza nedeniyle metrobüs hattında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü ancak duraklardaki yoğunluk ise devam ediyor.

android-time 17:25 16 Ekim 2018
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Okmeydanı'ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüs, körük bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yan döndü. Arıza nedeniyle metrobüs hattında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü ancak duraklardaki yoğunluk ise devam ediyor.

Okmeydanı’ndan Söğütlüçeşme istikametine seyir halinde olan bir metrobüste bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri olay yerine gelerek metrobüse müdahale etti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

Ekiplerin müdahalesi sırasında metrobüs yolunda metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Beklemek istemeyen çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Ekiplerin müdahalesinin ardından arızalı metrobüs yoldan çekildi. Metrobüs seferleri ise normale döndü.

İHA

 

İBB Beyazmasa'dan gelen bilgilere göre, olayın kaza değil arıza olduğu bilgisi verildi.

İBB Beyazmasa’dan gelen bilgilere göre, olayın kaza değil arıza olduğu belirtildi.

 

 

Saat 18:15 civarlarında Gayrettepe metrobüs durağındaki yoğunluk objektife böyle yansıdı. FOTO:SÖZCÜ

Saat 18:15 civarlarında Zincirlikuyu metrobüs durağındaki yoğunluk objektife böyle yansıdı. FOTO:SÖZCÜ

 

Kaza nedeniyle seferlerin durdurulmasından dolayı vatandaşlar gidecekleri yere doğru yürümeye başladı. FOTO: SÖZCÜ

Kaza nedeniyle seferlerin durdurulmasından dolayı vatandaşlar gidecekleri yere doğru yürümeye başladı. FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ


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Son güncelleme: android-time 19:1116.10.2018
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