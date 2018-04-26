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Son Dakika… MHP’de şok istifa! Kadir Koçdemir İYİ Parti’ye geçti

MHP’den İYİ Parti’ye beklenen katılımın ilki gerçekleşti. Adı MHP'den istifa edecekler arasında yer alan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti’nin Meclis'teki sandalye sayısı da 21'e yükseldi.

Kamil ELİBOL
android-time 19:56 26 Nisan 2018
Haberler Gündem
Son Dakika… MHP’de şok istifa! Kadir Koçdemir İYİ Parti’ye geçti
MHP’den İYİ Parti’ye beklenen katılımın ilki gerçekleşti. Adı MHP'den istifa edecekler arasında yer alan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti’nin Meclis'teki sandalye sayısı da 21'e yükseldi.

Eski vali olan ve anayasa referandumunda hayır oyu kullanan Kadir Koçdemir akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Önceden nabız yoklamayan Koçdemir, Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü.

Koçdemir Akşener'e, “Ben İYİ Parti'ye katılmak için geldim. Sizin ve partimizin emrindeyim” dedi. Akşener de “Hayırlı olsun” diyerek Koçdemir'e parti rozeti taktı. Koçdemir referanduma hayır dediği günden bu yana MHP'nin Meclis grup toplantılarına alınmıyor ve parti programlarına davet edilmiyordu.

Kadir KOÇDEMİR FOTO:İHA

Kadir KOÇDEMİR FOTO:İHA

5 İSİMDEN BİRİYDİ  

9 Nisan günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP'li milletvekilleriyle bir araya geldiği yemekte 5 MHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçebileceğini söylediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu isimler arasında Kadir Koçdemir’de vardı. İşte o isimler;

Kadir Koçdemir, Atila Kaya, Oktay Vural, Fahrettin Oğuz Tor ve Zihni Açba.

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Son güncelleme: android-time 00:0527.04.2018
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