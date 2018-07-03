Son dakika: Minik Leyla Aydemir’in ölüm nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltında!

Türkiye, günlerdir aranan 4 yaşındaki minik Leyla Aydemir'den gelen acı haberle kahroldu. Ağrı'da bayram ziyareti sırasında ortadan kaybolan küçük kızın kaçırıldığı ortaya çıktı. 18 gündür aranan minik Leyla'nın dün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni ortaya çıktı.

Ağrı’da Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kızı Leyla Aydemir, 18 gündür aranıyordu. Dün gelen acı haberle tüm Türkiye sarsıldı. Leyla’nın cansız bedeni bir vatandaşın tarlasında bulundu. Tarlasında yonca biçen bir kişi, biçeri yıkamak için gittiği dere kenarında su içerisinde minik kızın cansız bedenini görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minik Leyla’ya ait olduğu belirtilen cesedi dere içerisinde suyun üzerinde buldu. 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk inceleme yapıldıktan sonra minik Leyla’nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Leyla Aydemir’in kaçırıldığı ve 8-10 gündür aç kalması nedeniyle hayatını yitirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Leyla'nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kadın gözaltına alındı.

AĞRI VALİSİ: İSTİSMAR YOK, KAÇIRILMIŞ

Vücudunda morluklar ve çizikler olduğu belirtilen Leyla’nın ölümünün araştırılması için 3 savcı görevlendirildi. Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Leyla Aydemir'in kaçırıldığını ve açlıktan öldüğünü söyledi. Elban, düzenlediği bazın toplantısında, küçük Leyla'nın açlık nedeniyle öldüğünü, vücudunda darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin de bulunmadığını belirtti.

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Elban, yapılan otopsi sonucunda Leyla'nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, “Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi.”

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Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum” dedi. Elban, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ‘kaçırılma mı kayıp mı' sorusuna, “kaçırılma” cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.AJANSLAR