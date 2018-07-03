Son Dakika… Minik Leyla cinayeti! ‘Medyum’ olduğunu iddia eden kadın gözaltına alındı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin bir kadın gözaltına alınmıştı. Bu şahısın 'medyum' olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in (4) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Osmaniye’den Bezirhane köyüne gelen ve ‘medyum’ olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla’nın ailesine “Kızınız burada, şurada” diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü.

İLGİLİ HABER Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişinin kadın olduğu öğrenildi

VALİ ELBAN: LEYLA AÇLIKTAN ÖLMÜŞ

Vücudunda morluklar ve çizikler olduğu belirtilen Leyla’nın ölümünün araştırılması için 3 savcı görevlendirildi. Minik Leyla’nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Leyla Aydemir'in kaçırıldığını ve açlıktan öldüğünü söyledi. Elban, düzenlediği bazın toplantısında, küçük Leyla'nın açlık nedeniyle öldüğünü, vücudunda darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin de bulunmadığını belirtti.

Elban, yapılan otopsi sonucunda Leyla'nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, “Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum” dedi.

Elban, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ‘kaçırılma mı kayıp mı' sorusuna, “kaçırılma” cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.