Son Dakika… Muharrem İnce Aydın’da: Söktüğün apoletleri FETÖ’ye mi taktın?

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da halka hitap etti. İnce, kendisine 'çırak' diyen Erdoğan'ı alkışlayan generali hatırlatarak, "Erdoğan konuşuyor beni eleştiriyor. Orada bir general var o da alkışlıyor. Şimdi bana demiş ki 'O sökeceğin apoleti Apo'ya mı takacaksın' demiş. Ben ona soruyorum sen balyoz ve ergenekon davalarında söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın? Hemşehrim Erdoğan, Recep efendi seni uyarıyorum; Bir... Her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep efendi demedim. Kaç gündür sabrediyorum. Ne zaman bugün Muharrem efendi dedin bende sana Recep efendi dedim" diye konuştu.

Muharrem İnce’nin Aydın’daki konuşması şöyle;

“Efeler diyarı Aydın, zeybekler diyarı Aydın hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.

“SEÇİMDEKİ EN BÜYÜK RAKİBİM…”

Bugün size seçimde en büyük rakibimi açıklayacağım. Benim rakibim prompter… Videoyu bir izleyelim. Ama yuhalamayın sesi duyalım. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da prompter arızası nedeniyle yarıda kesilen konuşma videosu) O camdan okuyor yazıları ben candan konuşuyorum candan. Kılavuzu prompter olanın… böyle olur işte. Demek ki Kürt sorununu sana birileri yazacak sende okuyacaksın. Öyle yağma yok.

“DİPLOMASI OLMAYAN EKONOMİST”

Ben gelecek anlatıyorum nano teknoloji diyorum. O geliyor Bay Muharrem çırak diyor. Aydın’dan sesleniyorum bay ekonomist diploması olmayan ekonomist. Gel tartışalım. İstediğin zaman canın ne zaman çekerse 24 saat seni bekliyorum. Ekonomi, dış politika her şeyi tartışalım.

“YSK KİME ADAY OLABİLİRSİN DEDİYSE ONLARI ZİYARET ETTİM”

Sen kimi ziyaret ettin diyor bana. Kimimi ziyaret ettim. YSK kime aday olabilirsin dediyse, kime vize verdiyse onları ziyaret ettim. Karamollaoğlu’nu, Akşener’i, Demirtaş’ı, Erdoğan’ı da ziyaret ettim. YSK kime adaysın demişse ben gittim ziyaret ettim. Hatta barış ortamı gelsin Türkiye rahatlasın diye onların hesabına 500’er yüz lira para yatırdım. Bende biliyorum onların benim 500 lirama ihtiyaçlarının olmadığını ama yumuşasın istiyorum. Bana oradan çakmaya çalışıyor. Onları geç, geç onları…

“MADEM ASKERLERİ BU KADAR SEVİYORDUN DA ÇUVAL OLAYINDA NİYE SAVUNMADIN ONLARI”

Bir iftar yemeği var. Arkada parti logosu var. Erdoğan konuşuyor beni eleştiriyor. Orada bir general var o da alkışlıyor. Bende ‘o generalin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Erdoğan orada konuşurken Türk ordusunun kahramanlığını anlatmıyor, bayrak demiyor, vatan demiyor… Muharrem İnce’ye ‘çırak’ diyor generalde alkışlıyor. Şimdi bana demiş ki ‘O sökeceğin apoleti Apo’ya mı takacaksın’ demiş. Ben ona soruyorum sen balyoz ve ergenekon davalarında söktüğün apoletleri FETÖ’ye mi taktın? Hemşehrim Erdoğan, Recep efendi seni uyarıyorum; Bir… her kuşun eti yenmez. Ben sana hiç Recep efendi demedim. Kaç gündür sabrediyorum. Ne zaman bugün Muharrem efendi dedin bende sana Recep efendi dedim. Sen bu kadar askerleri seviyordun da ABD askerleri Türk askerlerin başına Kuzey Irak’ta çuval geçirdiğinde niye savunmadın onları. Bana bu lafları söyleme ikimizde bu memleketin evladıyız. Bana laf ediyorsun da ABD’lilere niye edemedin? Sen madem bu askerleri bu kadar çok seviyordun da kozmik odaya girildiğinde askerler inim inim inlediğinde ne iş yapıyordun?

“24 HAZİRAN’DAN SONRA HER TV’Yİ AÇTIĞINIZDA KARŞINIZA BEN ÇIKMAYACAĞIM”

Değerli Aydınlılar Erdoğan’la benim aramda bir iki fark söyleyeceğim. Size söz veriyorum 24 Haziran’dan sonra her televizyonu açtığınızda karşınıza ben çıkmayacağım söz. Yani 18 kanalda hepsinde birden beni görmeyeceksiniz. Mesela o yandaş gazeteciler var ya onları da görmeyeceksiniz. Mesela çıkmak istediğimde Aydın’daki üniversite öğrencileri ile birlikte çıkacağım. Mesela incir üreticilerinden beş kişi seçin diyeceğim. Bir kanalda incir zeytin üreticileri beraber çıkacağım. Mesela başka bir kanalda emeklilerle birlikte çıkacağım. Böyle bir Türkiye hayal edin böyle bir Türkiye… Her gün bağırıp çağıran bir Cumhurbaşkanı değil gelecek vadeden gelecek konuşan bir Cumhurbaşkanı.

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“BU TRT VAR YA BU BESLEME TRT”

İlk kez burada açıklıyorum. Bu TRT var ya bu besleme TRT… Hani hepimizin parası var onda. Hepimizin elektrik faturalarından pay gidiyor bunlara. Anayasa da tarafsız olması gerektiği söyleniyor. Bana veriyor 5 dakika, Erdoğan’ı veriyor 500 dakika… TRT’de kanundan kaynaklanan konuşma süresi var. Kanunda öyle yazıyor. Muharrem İnce’nin 10’ar dakikalık iki tane konuşma hakkı var. Şimdi beni arıyorlar 10’ar dakikalık kanundan kaynaklanan gel bu konuşmanı yap. Aydın’dan ilk kez açıklıyorum. Alın sizin olsun. Size soruyorum bu konuşmayı yapmaya gerek var mı? (Hayır sesleri) Çıkarın o zaman telefonları yayını siz yapacaksınız canlı yayın. TRT’nin sadakasına ihtiyacımız yok.

“SOMA’DA TEKMELENEN MADENCİYİ ARADIN MI?”

Erdoğan’la benim aramda bir fark daha var. Geçenlerde bir toplantıdan çıkarken benim korumam selfie çekmek isteyen birini itmiş. Ben de görüntüleri seyrettim. O kişiyi bulun dedim Çiğili Belediye Başkanımıza… O kişiyi buldular. Aradım dedim ki yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir özür diliyorum dedim. O da bana dedi ki ‘Ağabey ben partiliyim. Sen bizim yüz akımızsın. Seni böyle bir şey için medyaya düşürdüğümden dolayı çok üzgünüm. Sakın ha benden özür dileme. Biz seni kazandırmak için uğraşıyoruz. Ben yanlış yaptım’ dedi. Yok dedim yanlış yok. Yanlışı bizim arkadaş yaptı. Şimdi Erdoğan bugün meydanda bunu konuşuyor. Ona şunu soruyorum… Evet yapılan hareketi doğru bulmuyorum. O vatandaş itilmemeliydi ama o hengamede bazen oluyor. Ben aradım özür diledim. Sayın Erdoğan değerli hemşehrim, sen Soma’da tekmelenen madenciyi aradın mı? Bana bunun hesabını sor. Aramızda fark var ya aramızda bir de insanlık farkı var.

“CE-HA-PE CAMİ YIKIYOR DİYOR… DOĞRU SÖYLÜYOR NİYE YUHLUYORSUNUZ…”

Yine bir başka konu… Her gittiği yerde CE-HA-PE diyor CE-HA-PE… Bir kere Türkçe’de ‘Ha’ diye bir harf yok. ‘He’ o ‘he’… Diploma olmayınca böyle oluyor ne yapayım? CE-HA-PE değil CE-HE-PE, ME-HA-PE değil ME-HE-PE… ‘CE-HA-PE cami yıkıyor’ diyor. Doğru söylüyor niye yuhalıyorsun. Ben gelirken Mesut ağabeye de sordum Özlem’e de (Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu) sordum camileri dedim deterjanla yıkıyor musunuz temizliyor musunuz? Evet dediler temizliyoruz. Yani Türkiye’de ne kadar CHP’li belediyeler varsa camilerimizi temizliyor, yıkıyor, ve deterjanlıyorlar. Bu doğru…

Erdoğan’la benim bir farkım daha var. Erdoğan büyük ortadoğu projesinin eşbaşkanı… Ben ise büyük ve güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmak istiyorum.

“İNEKLER URUGUAY’DAN, SAMANLAR BULGARİSTAN’DAN… AYRAN NASIL YERLİ?”

Diyor ki dolar üzerinden Türkiye’de operasyon var. Ama ben milli ve yerliyim diyor herkese böyle anlatıyor. Size bir soru; millete ayran tavsiye ediyordu. Ayran yerli içeceğimiz diyordu. İnekler Uruguay’dan geldi. Samanı Bulgaristan’dan aldık. Ayran nasıl yerli? Ey aziz ak partili kardeşim sana ayranı tavsiye ediyor. O da yerli değil kendisi mango suyu içiyor. Sen çay içemiyorsun o kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çaydan içiyor. Peki sen yerlisinde o 1150 odalı sarayın mermerleri nereden geldi. O mermerler Afyondan mı, Bilecik’ten mi nereden geldi? Hindistan’dan geldi. Size tamamen yerli mermerin kullanıldığı bir yer söyliyeyim mi, Türkiye’de? Anıtkabir… (Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları)

“BİZİM MİLLİ LONDRA’DA 3 GÜN KALDI… NİYE BİLİYOR MUSUNUZ?”

Peki yerliliğini geçtik… Acaba milli birisi mi? Milli birisi geçenlerde 3 gün Londra’da kaldı. Türkiye’nin 81 vilayeti var. Acaba Anadolu’da Aydın’da, Siirt’te, Malatya’da, Trabzon’da, Mersin’de acaba Türkiye’de herhangi bir vilayette 3 gün kaldı mı? Londra’da 3 gün kaldı. Niye biliyor musunuz? Bizim milli para dilendi orada. Peki sen millisin de 1 Mart 2003 teskerisinde 64 bin ABD’li askerinin Türkiye’nin güneydoğusuna gelmesine ‘Evet mi’ dedin ‘Hayır mı’ dedin? Evet dedi, bu gariban hayır dedi.

“BEN GARİBAN OLDUM DA SEN NASIL ZENGİN OLDUN?”

Bana gariban Cumhurbaşkanı adayı diyor. 3 Kasım 2002’de milletvekili oldum. 16 yıldır milletvekilliği yapıyorum. 7 kişi kaldık zaten soyumuz tükendi. Ben de gidiyorum şimdi Cumhurbaşkanı olacağım. (alkış) Eğer kıdemse ben çavuş sen onbaşı olursun. Peki milletvekili ile Başbakan arasında pek bir maaş farkı yok. Hemen hemen aynı maaşı aldık. Ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ya aslında dünyanın en zengin adayım. Ben insanları Türk – Kürt, alevi – sünni, kadın – erkek, sağcı – solcu diye ayırmam… Ben insanları seviyorum, seviyorum… Erdoğan sen o kadar belli ediyorsun ki sen alevileri sevmiyorsun, sen kürtleri sevmiyorsun… Ama bu yüzyıl da insanlar arasında ayrımcılık yapmak Türkiye’yi yönetecek birisine yakışmaz. Kendini de bana benzetmeye çalışıyorsun. Bana diyor ki imam hatipleri kapatacakmışım. Yok öyle bir derdim. Onlar bu memleketin evladı değil mi? Ben imam hatiplerde 3 yıl fizik öğretmenliği yaptım. Atom fiziği anlattım onlara. Artvin’in Borçka ilçesine sorsunlar. Haftasonu okul kapalıyken okulu açardık ders anlatırdık iyi okul kazansınlar diye. Sen çocuk sayısı peşindesin, ben çocuk bezindeki KDV’nin peşindeyim. Sen 5 çocuk yapın, normal doğum yapın sezeryanla olmasın diye nara atıyorsun. Ben de diyorum ki çocuğun bezinden yüzde 18 alan devletten adam olmaz diyorum.

Bakın buradaki pankartlara cevap verim.

‘Mülakatlara hayır’ demiş. Mülakat varsa riyakat yoktur. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında asla mülakat olmayacak asla.

‘OHAL’e hayır’ demiş. OHAL’e söylüyorum yemini ettim kalkması için geçecek süre 48 saat. Hemen kalkacak.”

“16 YIL SONRA MUHARREM İNCE SÖYLEDİ AKLIN BAŞINA GELDİ”

Meydanlara geliyor diyor ki öğretmenlere, polislere 3 bin 600 vereceğim… 16 yıl sonra aklın başına nasıl geldi? Muharrem İnce söyledi aklın başına geldi. Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğiz diyorum. Parayı nereden bulacaksın diyor. ‘Parayı nereden bulacaksın’ bu soruyu çok soruyor. Söylüyorum; Sen 4 milyon Suriyeliye 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Sen saray yaptırmak için 2 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Sen yandaşlarına kaynak aktarmak için kamu ihale kanunu 180 kere değiştirerek alavere dalavere nasıl yaptıysanız oradan bulacağım. Sanayinin 4’te biri çalışmıyor onu devreye sokacağım oradan bulacağım. Zeytinyağı… Zeytinyağını dökme olarak alıyorlar bizden İtalya’ya götürüyorlar. Orada şişeliyorlar 1 liralık zeytinyağını 20 liraya satıyorlar. Niye biliyor musun çünkü senin Türkiye olarak markan yok. Türkiye’de otomobil televizyonlar üretiliyor çünkü marka yok para kazanamıyoruz. Tasarım, marka, teknoloji yok. Şimdi bu markayı kimlerle yapacağız? Tabiki gençlerle… Onları yurt dışına göndereceğiz, eğiteceğiz. Özgür olacaklar bir tweet yüzünden sabahın 5’in de evlerinden alınmayacaklar. Sorgulayan gençler olacaklar. 19 Mayıs’ta gençlik ve 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu vereceğiz. Şu anda fakire fukaray verilen paraları kim veriyor? Devlet veriyor. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda bu yardımlar kesilir mi? Azalır mı? Çoğalır mı? Kesinle çoğalır… Çünkü Muharrem İnce çalmaz ve çaldırmaz.

“15 SENEDE 865 MİLYAR DOLAR VERGİ, 60 MİLYAR DOLAR ÖZELLEŞTİRME, ÜSTÜNE 323 MİLYAR DOLAR BORÇ”

15 senede sizlerden topladıkları vergiler 865 milyar dolar, 60 milyar dolar da özelleştirme yaptılar, Bunun üstüne bir de 323 milyar dolar da borç yaptılar. Yahu sizin yaptığınız işler 50-60 milyar dolar bile yapmaz bu paraları ne yaptınız? Bu paralar nerede biliyor musunuz kaçırdılar yurt dışına.

Bir köprü olayı anlatayım size. Demirel’in yaptığı köprüden bayramlarda ücretsiz geçeceksiniz. Erdoğan’ın yaptığı köprüden paralı geçeceksiniz. Demirel’in yaptığı köprüden gidişi – gelişi 11 lira… Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçerseniz bayram seyran fark etmiyor 114 lira gidiş 114 lira geliş yani 228 lira… Ey Ak Partili kardeşim sende şu kadarcık bir vicdan varsa memleketin soyulduğunu görürsün. Ne ile soyuyorlar Allah, din, iman, kitap…

“BOZDAĞ İLE BERABER UMRE’YE GİTTİK”

Geçenlerde Bekir Bozdağ diyor ki ‘Seçim yaklaştı CHP’lileri camide görüyorum.’ Şimdi laf söylesen söylemesen olmuyor. Söyliyeyim mi? (Söyle sesleri) Yıl 2010 Bozdağ ile beraber Umre’ye gittik biz. Aynı uçaktaydık, Mekke’ye gittik, tavaf ettik… Bunu biliyor konuşuyor işte. Samsun’a gittim gençler bana bisiklet hediye ettiler. Bisiklete bindim ne yapayım gençleri mi kırayım şimdi? Bisiklete bindim almışlar bu bisiklelii resmimi bir caminin içine monte etmişler ‘Muharrem İnce caminin içinde bisiklete bindi.’ Dahası da var. Oğlumun düğününde zeybek oynadım. Şimdi benim bu zeybek oynarken ki resmimi almışlar caminin içine koymuşlar. Yahu diyorum bunlar bu montajı FETÖ’den mi öğrendiler acaba?

“HER EVDE BUZDOLABI VAR DAHA NE İSTİYORSUNUZ’ DİYOR”

Bugünkü konuşması toplumdan ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi… Aynen şöyle demiş; ‘Buzdolabı bir ekonomik gelişmişlik göstergesiymiş.’ Yani buzdolabı olması her evde buzdolabı var diyor daha ne istiyorsunuz diyor. Erdoğan senden önce biz yiyeceklerimizi ağaç kovuğunda mı saklıyorduk? Yahu buzdolabını bile çok görüyor millete. Kendisi mango suyu içecek, kendisi 4 bin 500 liralık beyaz çay içecek. Sen ne yaptın biliyor musun? Bu millette buzdolabı 40 senedir vardı. Sen bu buzdolabının içini boşalttın içini.

“BENİM ORADAN ALACAĞIM VARKEN BEN ORAYI BATIRMAK İSTER MİYİM?”

‘Fazi lobisi, dış mihraklar bunlar bizi batırmak istiyor’ diyor. Şimdi size bir soru; Buradan okuyorum oradan bir dükkan ismi söyliyeyim ne diyor ‘Meydan Keşkek evi’… Arkadaşlar size bir soru mantık yapalım. Şimdi Türkiye’nin borcu 453 milyar dolar. Karşıdaki keşkek evinden benim diyelim ki 50 bin lira alacağım var. Böyle bir borcu yok arkadaşın sakın yanlış anlamayın. (Gülüşmeler) Benim oradan alacağım varken ben orayı iflas ettirmek batırmak ister miyim? İstemem çünkü paramı almak isterim. Şimdi batılıların bizden alacağı var 453 milyar dolar bizi batırmak isterler mi sizce? Hayır… Önce borcunu alacağını almak ister. Sen safça işler yaparsan batarsın o ayrı. Kandırıyor sizi bu Erdoğan. Sen eğer yatmadığın hastaneye yatma garantisi verirsen, geçmediğin köprüye geçme garantisi verirsen, uçmadığın havaalanına uçma garantisi verirsen batarsın… Seni diplomasız ekonomist yanlış yaptığın için batıyoruz.”

“80 MİLYON HEPİMİZ O 26 BİNİ ÖDÜYORUZ”

Bakın şehir hastanelerinin hiç birisi şehir içinde değil. Adı şehir hastanesi. 25 yıl sözleşme yapmış kira ödeyeceğiz. Yüzde 70 doluluk oranı var. Yani Aydınlılar şöyle ister hasta ol ister olma. Hastaneye yüzde 70 parayı ödeyeceksin. Köprü yaptım Muharrem İnce sen kullanmıyor musun? diyor. Evet Yalova’ya geçerken kullanıyorum. Peki Aydınlı sen kullanıyor musun? (Hayır sesleri) Yoo… Kullanıyorsun… Hepiniz… 40 bin garanti vermişler 14 bin geçiyor. 80 milyon hepimiz o 26 bini ödüyoruz. Yani sen akılsız işler yapıyorsun sonra diyorsun ki ‘Almanya bizi batırmak istiyor’ Yahu Almanya önce borcunu almak ister niye batırsın.”

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Muharrem İnce konuşmasından sonra sahnede harmandalı oynayarak miting yerinden ayrıldı.