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Son Dakika… Muharrem İnce, Beylikdüzü’nde toplu iftar yemeğine katıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik toplu iftar yemeğine kız kardeşi Meryem Dönmez ile katıldı. İftardan sonra kısa bir konuşma yapan İnce, daha sonra kendisine sürpriz yapıp gelen kardeşiyle birlikte vatandaşlara karanfil dağıttı. İnce, miting vereceği Silivri'ye doğru yola çıkmak üzere bölgeden ayrıldı.

android-time 21:40 10 Haziran 2018
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik toplu iftar yemeğine kız kardeşi Meryem Dönmez ile katıldı. İftardan sonra kısa bir konuşma yapan İnce, daha sonra kendisine sürpriz yapıp gelen kardeşiyle birlikte vatandaşlara karanfil dağıttı. İnce, miting vereceği Silivri'ye doğru yola çıkmak üzere bölgeden ayrıldı.

Yemeğe katılan vatandaşların Kadir Gecelerinin mübarek olması dileğinde bulunan Muharrem İnce, iftar sofralarında siyaset konuşmadığını belirterek;

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“Ben bütün gün siyasi konuşmalar yaptım. Bugün 4 miting yaptım şimdi bir mitingim daha var. İftar sofralarını iftira sofralarına değiştirenler var. Ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşmalar yapmıyorum. Ayrıca bu şekilde halk tipi sofralarına gidiyorum. Ama beş yıldızlı iftar sofralarına gitmiyorum. Şimdi buradan Silivri’ye gideceğim. Fakat her tarafı eşimle gezip selamlıyorduk yarın da Diyarbakır’a gideceğiz. Ben yoruldum dedi. Az önce bir baktım kız kardeşim burada. Ne oldu sen niye geldin dedim. Ağabey Yalova’ya hiç gelmiyorsun. Ben seni özledim dedi. Enişteme demiş ki beni ağabeyime götür. Tabi isterse götürmesin. (Gülüşmeler) Yani bana azıcık benzese eniştenin işinin ne kadar zor olduğu tahmin edersiniz zaten. Öyle değil mi? (Evet) Ne yani ben kötü birisi miyim evet diyorsunuz. Kadir Geceniz mübarek olsun, oruçlarınız kabul olsun, günahlarınız af olsun” diye konuştu.

Daha sonra kardeşiyle birlikte vatandaşları selamlayıp karanfil atan Muharrem İnce, düzenleyeceği miting için Silivri’ye doğru yola çıktı.

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Son güncelleme: android-time 22:3910.06.2018
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