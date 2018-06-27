Son dakika.. Muharrem İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin

Muharrem İnce, CHP'deki 24 Haziran krizine ilişkin "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin, herkes yerinde kalsın" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın’ın Ankara Hoşdere Caddesi’ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP’de başgösteren krizi değerlendiren İnce “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.” diye konuştu.

(AA)