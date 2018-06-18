Son Dakika… Muharrem İnce’den, Diyanet İşleri Başkanı’na: Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te halka hitap etti. İnce, "Memleketin haline bak... Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam Ak Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı 'kıraathane' övgüsü düzüyor. Eyy hoca... Eyy Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma. Ayıp..." diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Atatürk ne diyor? Diyor ki ‘Gazianteplileri nasıl gözlerinden öpmem. Onlar yalnızca Gaziantep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar’ diyor. Şahin Bey’in torunları, şehit Kamil’in torunları, direnişin kenti, Cumhuriyet’in kenti Gaziantep sağolun varolun… (‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları)

“BU SEÇİMİN KAYBEDENİ OLMAYACAK; HERKES KAZANACAK”

43. günüm ve 99. mitingim… Biraz sonra Kilis’te 100 diyeceğiz. Ama emin olun daha kalabalık mitingler yaptım mı? Yaptım… Bundan daha coşkulusunu görmedim müthiş. Bu iş oldu bu maya tuttu. Allah’ın izni milletimin isteğiyle bu iş tamam. Bu seçimin kaybedeni olmayacak herkes kazanacak. CHP’li kazanacak, Ak Partili kazanacak, ülkücü kazanacak, HDP’li kazanacak, İYİ Partili kazanacak, Saadet Partili kazanacak, sağcı kazanacak, solcu kazanacak… Hepsi kazanacak.

“SİYASET UZUN İNCE BİR YOLDUR… UZUN KISMI BİTTİ, İNCE KISMI BAŞLIYOR”

4 Mayıs’ta 43-44 gün önce aday olduğumda parti rozetini çıkardım. 81 milyonun herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Merkez Bankası’nın para politikasına asla müdahale etmeyeceğiz. Dış politika barışçıl olacak. Suriye’ye hemen Şam’a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler güle oynaya memleketlerine gidecekler. Yönümüz AB Birliği olacak. Demokrasi meydanında söylüyorum. Türkiye’de demokrasi olacak, hukuk olacak ve bağımsız mahkemeler olacak. Baş örtülü-başı açık ayrımı yok, alevi-sünni ayrımı yok, Türk-Kürt ayrımı yok, sağcı-solcu ayrımı yok… Hemen barışacağız hemen… Millete yalan söylemeden, herkesin gözünün önünde. Sanayimizi harekete geçireceğiz. Meralarımızı tarım alanlarımızı değerlendireceğiz. İşsizlerimize iş bulacağız. Kobilerimizi destekleyeceğiz. Siyaset biliyorsunuz uzun ince bir yoldur. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor.

Türkiye nefes alacak. Barışacak, büyüyecek ve adil bölüşecek. (Türkiye seninle gurur duyuyor sesleri) Sağol Gaziantep bende seninle gurur duyuyorum Gaziantep.

“ŞİİR KİTABIMLA UĞRAŞACAĞINA SANA BİR ALIŞVERİŞ LİSTESİ VERİM ONU OKU MEYDANLARDA”

Şimdi arkadaş Samsun’da benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış orada öyle sözler varmış söyleyemezmiş. Benim adım Recep değil, benim adım Muharrem… Ben onun gibi kıvıramam ne diyorsam o yazdığımın arkasındayım. Ben o kitabın geliriyle okuduğum ilkokula laboratuvar yaptırdım. Erdoğan benim şiir kitabımla uğraşacağınla, istersen sana bir alışveriş listesi verim onu oku meydanlarda. Sen anlarsın ne demek isteğimi. Sana dedim her kuşun eti yenmez.

“EYY DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DİNİMİZE ZARAR VERME, YAZIKTIR GÜNAHTIR SEN BU İŞE KARIŞMA”

Meydanlarda ben fabrika diyorum, bereketli topraklar diyorum, bacası tüten fabrikalar diyorum, aş iş diyorum, gençleri yurt dışına göndereceğiz iyi eğiteceğiz diyorum, her mahalleye bir kreş açacağız çocuklar kreşe kadınlar işe diyorum… O tutturmuş her mahalleye bir kıraathane diyor. Diyanet İşleri Başkanı da, kıraathane övgüsü yapıyor memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam Ak Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı ‘kıraathane’ övgüsü düzüyor. Eyy hoca… Eyy Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma. Ayıp…

Bugün Samsun’da ‘Seçim yaklaşınca camiden çıkmıyor’ diyor benim için… Bak ben senin gibi yalancı değilim. Ben beş vakit namaz kıldığımı falan söylemiyorum çünkü öyle yapmıyorum Allah affetsin. Ama 15 yaşından beri Cuma’ya gidiyorum. Ben böyle gördüm, böyle yaşıyorum, böyle mutluyum… Seçim yaklaşınca gidenlerden değilim. ‘Seçimden önce Muharrem İnce’nin camide hiç fotoğrafı var mı?’ diyor. Yahu biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz ki ibadet yapmaya gidiyoruz. Pazar günü seçim var. Her halde önümüzdeki Cuma’da beni görürse camide şunu diyecek ‘Gelme camiye ya… Gelme’ diyecek. Yahu sen nasıl müslümansın haram yersin, kul hakkı sende, yalan sende hepsi sende. Sana mı kaldı bu işler. Ayıp insan böyle bir laf eder mi? Bakın size yalanlarını göstereyim. Baştan kıraathanede ‘çayla kek verilecek’ dedi. Ben bunu sıkıştırınca çorba ilave etti. Sonra Eskişehir’e gitti çorbanın yanına tatar böreği ilave etti. Ben de dedim ki menü zenginleşiyor her gün bir şey ilave ediyor. Şimdi Samsun’da diyor ki ‘ben tatar böreği ilave etmedim’ benim yalan söylediğimi söylüyor. Şu videoyu bir izleyelim. Kim yalancı siz görün. ”

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