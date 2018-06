Son Dakika… Muharrem İnce: Erdoğan üniversiteyi tek kişilik sınıfta okumuş

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler'den sonra İstanbul turuna Küçükçekmece'de devam etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İnce, "Erdoğan diyor ki 'ben tek partili dönemde 75 kişilik sınıflarda okudum' diyor. Tek parti dönemi 1950'de bitti. Erdoğan 54 doğumlu yani anasından doğmadan 4 sene önce ilkokula başlamış. Ben de rahmetli babama kızıyorum şimdi. Niye ben doğmadan beni ilkokula yazamadı diye. Yalnız garip bir şey Erdoğan, ilkokulu 75 kişilik sınıfta okumuş, üniversiteyi tek kişilik sınıfta okumuş" diye konuştu.

Küçükçekmece’deki mitinginde “İnce başkan” sloganlarıyla karşılanan Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Emin olun 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum; böyle bir tablo görmedim. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu iş tamam.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI MI, YOKSA KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MI BELLİ DEĞİL”

Gençleri iyi eğiteceğiz, onlara iş bulacağım diyorum… Üretim ekonomisi, çiftçiye ucuz mazot, tarıma dayalı sanayi, kobileri destekleyeceğiz diyorum… Emekliyi rahat ettireceğiz, esnafın borçlarını sileceğiz, meraları denizleri atıl olmaktan kurtaracağız diyorum… Gelecek, uzay, quantum, teknoloji, tasarım diyorum… Ben bunları söylerken bir de benim bir rakibim var. Yuhalamayın sonra bana ‘terbiyesiz’ diyor. Ama ben onun seviyesine düşmem ona cevap vermem. Cumhurbaşkanı adayı başka bir Cumhurbaşkanı adayına ‘terbiyesiz’ demez. Ama mizah yaparım, makaraya sararım. Makaraya sarmak için zeka lazım varsa kullanırsın. Şimdi ben gelecek diyorum, uzay madenciliği diyorum; benim rakibim de 3 tane ciddi proje açıkladı. İlk önce ‘stat yapacağım’ dedi. İki ‘park yapacağım’ dedi. Üç ‘kıraathane yapacağım’ dedi. Yani Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı mı? Yoksa Küçükçekmece belediye başkan adayı mı anlamadım. Sonra ‘kıraathane de kekler bedava’ dedi. Yani 81 milyonu keklemeye çalışıyor. Meydan meydan gezip ben ustayım diyordu meğer kek ustasıymış. 16 sene sonunda millete vaadi kek, kek… Üzümlü mü çikolatalı mı o da belli değil… Size sesleniyorum sağcı-solcu, başı açık-başı kapalı, Ak Partili-CHP’li, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek herkese sesleniyorum. 81 milyondan kek yemek isteyen Erdoğan’a versin; fabrikada iş isteyen bana versin.

“ERDOĞAN İLKOKULU 75 KİŞİLİK SINIFTA, ÜNİVERSİTEYİ TEK KİŞİLİK SINIFTA OKUMUŞ”

“BENİM ZAMANIMDA TEK BİR YARGI ÜYESİ BENİM RAKİPLERİMİ ELEŞTİREMEYECEK”

Ne yapacağız? Kalkınma bankasını,Halkbank’asını bankaları yeniden yapılandıracağız. Yargıyı yeniden yapılandıracağız bağımsız yargı. Benim zamanımda tek bir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil milletin valisi olacak. Derdimiz çocuklar olacak, ekonomi olacak. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden… Çocuklarımız iyi yetiştireceğiz. Bugün İstanbul’da prova yapıyorum. Ne provası? Büyük İstanbul Buluşması… Ne zaman 23 Haziran… Kaç kişi olacağız 2 milyon. (Vatandaşlardan 5… 5… sloganları) Şimdi 5 milyon topladınız da ben hayır mı dedim. Bizim köyde bir laf vardır. Az ada tez öde derler. Ben ikiye rakızıyım söz mü? (Söz sesleri)

“‘ŞU KRİZ GELMEDEN ŞU SEÇİMİ YAPAYIM OYLARI ALAYIM’ DİYOR”

Ben aş diyorum, mutfak diyorum… Bak Türkiye’nin cari açığı 55 milyar dolar, gençlerin yüzde 20’si işsiz… 250 milyar dolar ithalat var, 453 milyar dolar borç var… Bak Türkiye batıyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Erdoğan neden erken seçime gitti? Çünkü ekonomik kriz kapıda. O bunu biliyor. Diyor ki ‘kriz gelmeden şu seçimi yapayım oyları alayım.’Bu yorgun adam bu krizi atlatamaz. Bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur… Batarız… Türkiye’ye yeni bir kan, yeni bir yüz lazım.

Erdoğan kim? İnce kim? Erdoğan beyaz Türk, ben zenci… zenci… Ben Türkiye’nin zencisi. Erdoğan saraylı ben garibanı… Erdoğan gazetelerin manşetini atan kişi, ben gazete patronlarıyla kavga eden adam… Erdoğan Türkiye’yi Washington’dan yöneten adam, ben Ankara’dan yöneten adam… (Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları)

“ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN ‘ÇOK MÜŞTERİSİ OLACAK’ DİYOR… VALLA SİZİ BEKLİYOR HABERİNİZ OLSUN”

Bir yanda saraylı var, bir yanda milletin çocuğu var. O kilosu 4 bin 500 liralık beyaz çay içiyor sarayda. Ankara’da sarayı var 1150 odalı. Yetmedi 5 sarayda İstanbul’da var. Bu da yetmedi şimdi 300 odalı Marmaris’te yazlık saray yaptırıyor. 24’ünde seçilirsem o yazlık sarayı kullanmayacağım. O yazlık sarayı engellilere vereceğim. Peki Ankara’daki sarayı ne yapacağım. Ben saray zihniyetini yıkacağım diyorum. Niye yıkayım ben o sarayı doktor öğrencilerine vereceğim. Orası bilim yuvası olacak. Hastaneleri niye yıkayım. 25 yıl kira garantisi verdin, yüzde 70 hasta garantisi veriyor. Geçen günde diyor ki ‘şehir hastaneleri çok iyi’ diyor ‘çok müşterisi olacak’ diyor. Valla sizi bekliyor haberiniz olsun. Bir daha seçilirse hepiniz müşterisisiniz. Yani hastane dolmazsa sizi hasta yapar gene doldurur o. Zaten hepimizi hasta yaptı.

“SİZDEN İSTEDİĞİM 24 HAZİRAN’A KADAR 3 KİŞİYİ İKNA EDECEKSİNİZ”

Adıyaman’da tütünü yasaklamış millete ABD tütünü içiriyor. Adıyaman tütünü zararlı da ABD tütünün de vitamin var. Tütün zararlı ama bu Erdoğan her şeye zararlı. Bunlar ‘memleketi satar’ diyor. Yahu satmadığın ne kaldı senin? Tekel’i, Petkim’i, Tüpraş’ı, şeker fabrikalarını sattın. Be vicdansız be insafsız. Moraliniz bozmayın. Çok sağlam, nitelikli, bilgili ekonomi diplomasi kurmaylarım var. Türkiye bu sıkıntılı günlerden bir yorulmuş adam ile çıkamaz. Bir yeni isim eski isim buradan çıkamaz. Sizden bir şey istiyorum 24 Haziran’a kadar 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Anlatacaksınız… 16 yıldır yönetiyor 16 yılın sonunda adamın vaadi kıraathane… Sen diyor ‘kıraathaneden anlamazsın’ diyor. Kıraathane de internet var mı? Yok… Onu eleştirmeyeceksin. Passoligi hemen kaldıracağım hemen. Ben Cumhurbaşkanı olarak stadyuma gittiğimde beni yuhalasalar ben polisleri değil kendimi sorgularım. Ya yanlış yapıyorum düzelteyim kendimi derim.

“HERHANGİ BİR PARTİNİN SEÇİM BİLDİRGESİNDE GÜZEL BİR PROJE GÖRDÜM DİYELİM…”

Önümüzdeki günlerde her televizyon kanalında bağırıp çağıran bir Cumhurbaşkanı görmeyeceksiniz. Gençlerle TV programlarına çıkacağım. Mesela MHP’nin seçim bildirgesinde güzel bir proje var diyelim. Ya da HDP’nin ya da İYİ Parti’nin ya da AK Parti’nin… CHP’nin aklına gelmeyen herhangi bir partinin seçim bildirgesinde güzel bir proje gördüm diyelim. Asla kompleks yapmam onu hayata geçiririm. Diyelim ki Erdoğan bir projeyi başlatmış doğru bir proje devam ettiririm. Ama böyle bir ortamda 30-40 milyar dolar Kanal İstanbul’a harcatmam. Türkiye’yi Trakya’dan tek tek buralara kadar yardığınız zaman yüzlerce köprü lazım yüzlerce… Bunun maliyeti çok fazladır. Her projeyi masaya yatıracağız ölçeceğiz biçeceğiz.”