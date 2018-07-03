Son dakika… Muharrem İnce resmen açıkladı: Kurultay çağrısı yaptım

CHP'de gidilecek bir kongrede genel başkan adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettim. Kendisiyle bir yarışın içerisine girmeyeceğimi söyledim" dedi.

CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmişti. İnce bugün Meclis’te gazetecilere o görüşmenin detaylarını anlattı.

Buluşmada eşlerini de olduğunu belirten İnce “Yemek yedik, seçimi değerlendirdik.” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDELİM…”

Muharrem İnce gazetecilerin sorusu üzerine ise “Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Partiye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletinde bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir abi-kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. ‘Evet ya da hayır' demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi taktiridir.” dedi.

“ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZER”

Bu teklif üzerine Kılıçdaroğlu’nun yorum yapmadığını belirten Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt verilmesi ihtimali için ise “‘Hayır' derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi.” yorumunda bulundu.