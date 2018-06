Son Dakika… Muharrem İnce: Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz ve Üsküdar mitinglerinin ardından Sancaktepe'de İstanbul turuna devam etti. Konuşmasında 2014'teki belediye seçimlerini hatırlatan İnce, "Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada sabahlara kadar beklediğimi hatırlıyor musunuz? Çaldırdım mı? (Hayır sesleri) Çalamazlar merak etmeyin... Merkez Bankası'nda yamuk olur Muharrem İnce'de olmaz" diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“SÖZ VERİYORUM… KİMSESİZ ÇOCUKLAR 18 YAŞINI DOLDURDUĞU GÜN DEVLETTE İŞE GİRECEK”

“Allahın izni, milletimizin isteği ile Cumhurbaşkanı seçildiğimde, bayram günü Sancaktepe’de söz veriyorum. İlk 1 hafta-10 günde yapacağım işlerden birini söyleyeyim mi? Kimsesiz çocuklara yurtta 18 yaşına kadar devlet tarafından bakılıyor. Ama 18 yaşına gelince kapı dışarı ediliyor. Benim Cumhurbaşkanlığımda o kimsesiz çocuklar 18 yaşını doldurduğu gün devlette işe girecek. Eğer 81 milyonluk Türkiye 7-8 bin 10 bin kimsesiz çocuğuna bakamıyorsa, onlara iş veremiyorsa yazıklar olsun o devlete.

“BU ÜLKEDE AYRIMCILIĞI SONA ERDİRECEĞİZ”

Şimdiden zaten seçileceğimi görüyorum. Sokaklar coşmuş, meydanlar coşmuş. Hiç merak etmeyin, bu ülkede ayrımcılığı sona erdireceğiz. Kadın-erkek, sağcı-solcu, alevi-sünni, Türk-Kürt, başı açık-baş örtülü ayrımcılığı olmayacak. 81 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı, kavga eden değil gelecek diyen, uzay madenciliği, nanoteknoloji, uzay turizmi, kuantum, kardeşlik, barış, demokrasi, özgürlük diyen bir cumhurbaşkanı…

“‘BAY MUHARREM’ DİYECEĞİNE ‘BAY ERDOĞAN’ DEDİ”

Bugünlerde benim rakibim meydan meydan geziyor bir şey söylüyor. Arefe günü Yalova’ya gelmiş. ‘Bay Muharrem’ diyeceğine, ‘Bay Edoğan’ dedi. Ben de ona Sancaktepe’den ‘bay bay Erdoğan’ diyorum. Yalova’da, benim doğup büyüdüğüm şehirde Yalovalılara beni şikayet etmiş. Şikayeti şu: 4 Mayıs’ta doğum günümde, cumhurbaşkanı adayı oldum. Cumhurbaşkanı adayı olunca ilk işim parti rozetini çıkarmak oldu. Rozeti çıkardım, yerine Türk bayrağı taktım. Çünkü bayrak hepimizin. Onun için parti bayrağı değil sadece Türk bayrağı olsun istiyorum. Aday olduktan sonra Sayın Akşeneri’i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Karamollaoğlu’nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demiştaş’ı ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim başarılar diledim. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat yaşayacak. Ben barışmak istiyorum, kardeşlik istiyorum, refah istiyorum çocuklara iş istiyorum, aş istiyorum. Rakiplerimin hesabına 500’er lira para yatırdım. Amacım siyaseti yumuşatmak. Bu milleti barıştırmak istiyorum.

“ÇİFTÇİNİN BORÇLARININ FAZİLERİNİ SİLECEĞİZ”

Projem belli: 1- Hemen barışacağız. 2- Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Nasıl büyüyeceğiz? Kamu İhale Kanunu Erdoğan’ın yaptığı gibi 180 defa değişmeyecek. Zeytinyağını dökme olarak satıp, İtalya’da şişeletip sizden 1 liraya alıp İtalyanlara 20 liraya satmasına izin vermeyeceğiz. 3- Sanayimizin 4’te 1’i atıl, onları devreye sokacağız, meralarımızı, tarım alanlarımızı kullanacağız, insan kaynaklarını heba etmeyeceğiz, Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırmayacağım. Halk Bankası’nı Ziraat Bankası’nı, Eksin Bank’ı, Kalkınma Bankası’nı yeniden yapılandıracağız. Çiftçinin borçlarının faizini sileceğiz, esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız, gençleri iyi eğiteceğiz. Bu seçimi kadınlarla ve gençlerle alacağız. 100 kadından 32’si çalışıyor. Kadınların çalışmasındaki en büyük engel çocuk bakımı. arkadaş diyor ya kıraathane açacağım diye, her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak, uzmanlardan oluşacak, gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu: ‘Çocuk kreşe kadın işe’. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler, sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım.

“MARMARİS’TEKİ YAZLIK SARAYI ENGELLİ KARDEŞLERİME VERECEĞİM”

Geçen gün bir atanamayan öğretmen ‘atanamadık’ diyor. Erdoğan’da ‘Gitte sizi Kılıçdaroğlu atasın’ diyor. Muharrem Ağabeyiniz hepinizi atayacak hepinizi… Parayı nereden bulacağım söyleyeyim. 40 milyar doları nereden bulduysan Suriyelilere ben de oradan bulacağım. Sarayın ışıklarını kapatacağım orayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Yalnız Ankara’daki sarayı gençlere Marmaris’teki yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Bu ülkenin engelli gençleri birer hafta aileleriyle birlikte Marmaris’teki sarayda tatil yapacaklar.

“İLKOKUL MEZUNU FETÖ SENİ NASIL KANDIRDI?”

Türkiye’nin sorunlarını yorgun bir adam çözemez. Yeni, taze bir kan lazım. Meydan meydan geziyor aleyhimde konuşuyor. Bana diyor ki ‘çırak’, çakma usta ya. Erdoğan sana bir teklifim var. Erdoğan TV’leri izleyip benim mitingimdeki kalabalığı görünce arkadaşların sana ‘İnce o kalabalığı taşıdı’ diye sana yanlış bilgi verebilirler. Erdoğan bunların hepsi gönüllü hepsi… Erdoğan madem ekonomistsin çık karşıma. Karşıma çıksın mı? Gelebilir mi? Benim de hayalim çıksın bir karşıma da bakalım ne olacak. Madem usta gelsin. Erdoğan ‘bunların kafaları basmıyor’ diyor. Bunların kafaları basmıyor diyorsun da ilkokul mezunu olan FETÖ seni nasıl kandırdı?

“TATİL MATİL YOK HERKES OY KULLANMAYA”

Şimdi hep birlikte 24 Haziran’da sandık başında olacağız. Ondan önce yapacağımız şey herkes 3 kişiyi ikna edecek. Yalan söylediler mi? İnsanları dinden soğuttular mı? İftira attılar mı? Haram yediler mi? Sahte belge ürettiler mi? Milleti böldüler mi? Bunları anlatacaksınız. Tatil matil yok herkes oy kullanmaya. Oyunu kullandın eve gitmek yok okulun önünde bekleyeceksin. Orası bitti sonra İlçe Seçim Kurulu’na… Hee Yüksek Seçim Kurulu’nda bir numara olur mu? Merak etmeyin Muharrem İnce orada olacak. Bütün avukatlar cübbelerini arabanızda hazır tutmanızı istiyorum. Her an sizi Ankara’ya çağırabilirim 24’ünde… 50 bin avukatla YSK’nın önünde olacağım.

“YALOVA BELEDİYE SEÇİMLERİNİ HATIRLIYOR MUSUNUZ?”

Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada sabahlara kadar beklediğimi hatırlıyor musunuz? Çaldırdım mı? (Hayır sesleri) Çalamazlar merak etmeyin… Merkez Bankası’nda yamuk olur Muharrem İnce’de olmaz.

Bir siyasi parti iktidara geldi mi o iktidarın makbul gördüğü, değerli gördüğü bir kesim oluyor. İktidar değişince o makbul kesim gidiyor başka bir makbul kesim geliyor. O iktidarın adamları oluyor. Bu yapıyı sona erdireceğim. Benim Cumhurbaşkanlığımda 81 milyon makbul insan olacak herkes. Size şunun sözünü veriyorum… Ak Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim, HDP’li kardeşlerim, İYİ Partili kardeşlerim, CHP’li kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim hepinizi seviyorum. Bu memleketi barıştıracağız söz. Bu memleketi ayağa kaldıracağız başı dik bir ülke olacağız. Kapıkule’den sonra pasaportumuz işe yarayacak.

Bedava kek isteyenler Erdoğan’a, aş, iş isteyenler bana oy versin.”

Konuşmasından sonra halkla selfie çektiren İnce, 23 Haziran’daki İstanbul mitingi için parti bayrağı istemediğini sadece Türk bayrağı istediğini dile getirip, herkesi tuttuğu takımın formasıyla mitinge davet etti. İnce, daha sonra bölgeden ayrıldı.