Son Dakika… Muharrem İnce: Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz ve Üsküdar mitinglerinin ardından Sancaktepe'de İstanbul turuna devam etti. Konuşmasında 2014'teki belediye seçimlerini hatırlatan İnce, "Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada sabahlara kadar beklediğimi hatırlıyor musunuz? Çaldırdım mı? (Hayır sesleri) Çalamazlar merak etmeyin... Merkez Bankası'nda yamuk olur Muharrem İnce'de olmaz" diye konuştu.

Muharrem İnce’nin konuşmalarından satırbaşları şöyle;

“Yalova’da benim doğup büyüdüğüm şehre beni şikayet etmiş. 4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım yerine Türk bayrağı taktım. Çünkü bayrak hepimizin. Onun için parti bayrakları değil sadece Türk bayrağı olmasını istiyorum. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim başarılar diledim. Ben barışmak istiyorum, uzlaşmak istiyorum, çocuklara iş aş istiyorum. Sonra gittim bankaya rakiplerimin hesabına 5’er yüz lira para yatırdım. Sonra diyor ki Demirtaş’ı ziyaret etti. Ettim sana mı soracağım. Bu memleket için seni bile ziyaret ettim. Sana mı soracağım? Çünkü ben bu milleti barıştırmak istiyorum barıştırmak…

Hemen barışacağız… Büyüyeceğiz… Kamu ihale Kanunu 180 defa değişmeyecek. Zeytinyağını dökme alarak satıp İtalya’da şişeletip İtalyanların zeytinyağını daha pahalıya satmasına izin vermeyeceğiz. Merkez Bankası Başkanını parti genel merkezine çağırmayacağım. Çiftçinin borçlarının faizlerini sileceğiz. Gençleri iyi eğiteceğiz.

Biz bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Şu anda 100 kadından 32’si çalışıyor. Arkadaş diyor ya her mahalleye bir kıraathane açacağım. Ben de diyorum ki her mahalleye bir kreş açacağım. Bu kreş ucuz ve uzmanlardan oluşan kreş olacak. Sloganım şu çocuk kreşe kadın işe… Gençler sizi FETÖ gibi yapılara muhtaç bırakmayacağım. Geçen gün bir atanamayan öğretmen ‘atanamadık’ diyor. Erdoğan’da ‘Gitte sizi Kılıçdaroğlu atasın’ diyor. Muharrem Ağabeyiniz hepinizi atayacak sizi… Parayı nereden bulacağım söyleyeyim. 40 milyar doları nereden bulduysan Suriyelilere ben de oradan bulacağım. Sarayın ışıklarını kapatacağım orayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Yalnız Ankara’daki sarayı gençlere Marmaris’teki yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim. Bu ülkenin engelli gençleri birer hafta aileleriyle birlikte Marmaris’teki sarayda tatil yapacaklar.

Erdoğan TV’leri izleyip benim mitingimdeki kalabalığı görünce arkadaşların sana ‘İnce o kalabalığı taşıdı’ diye sana yanlış bilgi verebilirler. Erdoğan bunların hepsi gönüllü hepsi… Erdoğan madem ekonomistsin çık karşıma. Karşıma çıksın mı? Gelebilir mi? Benim de hayalim çıksın bir karşıma da bakalım ne olacak. Madem usta gelsin. Erdoğan ‘bunların kafaları basmıyor’ diyor. Bunların kafaları basmıyor diyorsun da ilkokul mezunu olan FETÖ seni nasıl kandırdı?

Şimdi hep birlikte 24 Haziran’da sandık başında olacağız. Ondan önce yapacağımız şey herkes 3 kişiyi ikna edecek. Yalan söylediler mi? İnsanları dinden soğuttular mı? İftira attılar mı? Haram yediler mi? Sahte belge ürettiler mi? Milleti böldüler mi? Bunları anlatacaksınız. Tatil matil yok herkes oy kullanmaya. Oyunu kullandın eve gitmek yok okulun önünde bekleyeceksin. Orası bitti sonra İlçe Seçim Kurulu’na… Hee Yüksek Seçim Kurulu’nda bir numara olur mu? Merak etmeyin Muharrem İnce orada olacak. Bütün avukatlar cübbelerini arabanızda hazır tutmanızı istiyorum. Her an sizi Ankara’ya çağırabilirim 24’ünde… 50 bin avukatla YSK’nın önünde olacağım. Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada sabahlara kadar beklediğimi hatırlıyor musunuz? Çaldırdım mı? (Hayır sesleri) Çalamazlar merak etmeyin… Merkez Bankası’nda yamuk olur Muharrem İnce’de olmaz.

Bir siyasi parti iktidara geldi mi o iktidarın makbul gördüğü, değerli gördüğü bir kesim oluyor. İktidar değişince o makbul kesim gidiyor başka bir makbul kesim geliyor. O iktidarın adamları oluyor. Bu yapıyı sona erdireceğim. Benim Cumhurbaşkanlığımda 81 milyon makbul insan olacak herkes. Size şunun sözünü veriyorum… Ak Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim, HDP’li kardeşlerim, İYİ Partili kardeşlerim, CHP’li kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim hepinizi seviyorum. Bu memleketi barıştıracağız söz. Bu memleketi ayağa kaldıracağız başı dik bir ülke olacağız. Kapıkule’den sonra pasaportumuz işe yarayacak.”

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