Son dakika: Muharrem İnce Sinop’ta halka seslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Samsun'da kutladıktan sonra bir diğer Karadeniz ili olan Sinop'ta sevenleriyle buluştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Sinop’taki konuşmasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başladı. İnce “Coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs olacak” dedi.

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“İKİ SÖZÜM VAR”

Muharrem İnce, “İki sözüm var” diyerek sözlerini şu şekilde belirtti; “Birincisi PKK, FETÖ ve IŞİD gibi terör örgütleriyle pazarlık etmeyeceğiz üstüne gideceğiz”

“İkincisi yolsuzluklar son bulacak. Bu fakir milletin gelirine kimse göz koyamayacak. Soygunların olmadığı, bankaların boşaltılmadığı bir devlet olacağız. Cumhurbaşkanı sarayda oturmayacak kendi evinde oturacak” dedi.

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“UMUTLARINIZI TAZELEYİN”

Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda Sinop halkına seslenen İnce, ” 1919'da bu millet umudunu yitirmişti. Başkentinde işgal askerleri vardı. Orduları dağıtılmış tersanelerine girilmişti ama 19 Mayıs 1919 Günü Samsun'dan bir umut doğdu o umut yeşerdi. 1919'da büyüdü sonunda Kurtuluş Savaşı'yla birlikte modern bir Cumhuriyet oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bazen moralimiz bozulabilir, Cumhuriyetin kurucularına hakaret ettiler. Kurumları fethettiler, dönüştürdüler, teslim aldılar. Tıpkı Moğollar gibi istila ettiler yağmaladılar. Sümer Bankını, Eti Bankını, limanlarını sattılar insanları aşsız işsiz bıraktılar ve bayramları yasakladılar. Türk milletine sözümüzdür coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs'tır. Aziz milletimiz umutlarınızı tazeleyin, umutlarınızı yeşertin yeniden eskiden olduğu gibi hep birlikte, hep beraber bu ülkeyi yağmalatmayacağız. İki sözüm olsun size birincisi PKK, FETÖ, İŞİD ya da başka terör örgütleri hangisi olursa olsun en kararlı şekilde üstüne gideceğiz pazarlık etmeyeceğiz. İkincisi yolsuzluklar son olacak bu topraklarda bu fakir milletin bu fukara milletin onun gelirine onun hazinesine kimse göz koyamayacak. Şeffaf ve denetlenebilir bir ülke olacağız soygunların olmadığı bankaların kurumların içinin boşaltılmadığı bir devlet olacağız her şey milletin gözünün önünde olacak Cumhurbaşkanı sarayda oturmayacak gitsin kendi evinde otursun o sarayı bu ülkenin gençlerine verecek.” dedi.

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“SARAYIN BAHÇESİNDE ORGANİK BESİN YETİŞTİRİYOR”

Muharrem İnce hükümetin tarım politikasını, ” Kendi sarayında organik ürün yetiştirip, vatandaşa GDO’lu ürün yedirmeyeceğiz. Sarayın bahçesinde organik yumurta yerken, millete 20 günlük tavuk yumurtası yedirmeyeceğiz” şeklinde eleştirdi. İnce, Sinop'taki mitinginin sonunda halka karanfil dağıttı. AJANSLAR