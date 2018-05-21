Son dakika: Muharrem İnce Zonguldak’ta

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak'ta halka seslendi. İnce, "16 senedir Ankara'dayım 14 yıl kirada oturdum son 1.5 senedir bir apartman dairesinde oturuyorum. Helal parayla alınmış evimde oturacağım. Devlet işleri içinse Atatürk'ün kullandığı Çankaya'da oturacağım" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Zonguldak mitinginden satır başları şu şekilde;

“Cumhuriyet kurulmadan önce İzmir iktisat kongresi yapılıyor. Un, pamuk, şeker, kömür, petrol bunların üzerine kurulaşak ülke deniyor. Eyy CHP diyor. Sen hiç köprü yaptın mı? Yahu sen hiç şeker fabrikası yaptın mı?”

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“KÖPRÜLER NEDEN DOLAR ÜZERİNDEN?”

“Dolar üzerinden operasyon yapılıyor diyor. Köprüden geçişleri neden dolar üzerinden yaptın.”

“Bir televizyondan 10 euro kazanıyor Türkiye, bir otomonbilden 100 euro kazanıyor, dünyadaki 100 marka arasında tek bir tane Türk markası yok. Marka yapacağız, tasarım yapan geçler yetiştireceğiz, özgür bireyler yetiştireceğiz, sorgulayan…”

“GENÇLERİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM”

“Gençlerin karşısına çıkacağım ve bana ısmarlama sorular sormayın zor sorular sorun diyeceğim. Pasolig diye bir şey yaptılar. Stadyuma giden ve beyfendileri yuhalayanları tespit ediyorlar. Size söz veriyorum Cumhubaşkanı olduktan sonra AKP’lilerin çoğunlukta olduğu bir maça gideceğim eğer beni yuhalarlarsa iyi yönetmiyorum demektir, bunu yapacağım”

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“BENİM ÖĞRENCİLERİMİN FRANSIZDAN İNGİLİZDEN NE FARKI VAR”

“Gençler size şunu söyleyeyim önümüzdeki 4 yılda 5 yılda 16 yewni meslek çıkacak. Bu yeni meslekleri öğrenmeniz lazım. Bu yeni mesleklerden birisi ronot koordinatörlüğü bunları öğreneceksiniz. Benim öğrencilerimin Fransızın Almanını İngilizin çocuklarından ne farkı var. Her sene 10000 öğrenciyi yurt dışına götüreceğiz. Güneş enerjisini ve rüzgar enerjisini yaygınlaştıracağız.”

19 MAYIS BURSU

“Gençler size 19 Mayıs’ta gençlik bursu vereceğiz ama bunu ben vermeyeceğim bunu 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti verecek. 81 milyonluk bir ülke evlatlarını ücretsiz bir sınava sokamıyorsa yazıklar olsun… Bütün sınavlar ücretsiz olacak.”

“Çocuklar hiçbir cemaat ve tarikat yurduna muhtaç kalmayacak. Herkes devlet yurdunda kalacak.”

SÖYLEM DEĞİŞECEK

“Ben benim genelkurmay başkanım demeyeceğim, benim valim demeyeceğim onlar milletin görevlisi milletin. Benim Cumhurbaşkanlığımda genelkurmay başkanı helikopterle milleti tehdit etmeye gidemez, hemen görevden alırım.”

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