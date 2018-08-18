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Son Dakika… Münbiç’te ABD ile ortak devriye!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor" dedi.

android-time 18:33 18 Ağustos 2018
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Son Dakika… Münbiç’te ABD ile ortak devriye!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, “Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor” ifadelerini kullandı. İHA

Son güncelleme: android-time 19:0618.08.2018
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