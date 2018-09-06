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Son dakika… Nazlı Ilıcak için müebbet hapis istemi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkında bu kez “Askeri casusluk” suçundan müebbet hapis talep edildi.

Can ÖZÇELİK
android-time 12:17 6 Eylül 2018
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Son dakika… Nazlı Ilıcak için müebbet hapis istemi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkında bu kez “Askeri casusluk” suçundan müebbet hapis talep edildi.

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, Genelkurmay Başkanlığı’nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan “Tahşiyeciler grubu”na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle ”Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan yargılandığı davada savcı görüşünü açıkladı.

Savcı, halen cezaevinde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak'a “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Son güncelleme: android-time 12:2906.09.2018
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