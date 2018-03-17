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Son dakika haberi… Nevşin Mengü’nün avukat kardeşi gözaltına alındı

Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü İstanbul'da gözaltına alındı. Kendisini gözaltına alan polislerin kimliklerini göstermediklerini savunan Mengü "Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" diye tweet attı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:56 17 Mart 2018
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Son dakika haberi… Nevşin Mengü’nün avukat kardeşi gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü İstanbul'da gözaltına alındı. Kendisini gözaltına alan polislerin kimliklerini göstermediklerini savunan Mengü "Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" diye tweet attı.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi, CHP’li hukukçu Şahin Mengü’nün de oğlu olan Avukat Burak Mengü İstanbul’da gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Mengü “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.
Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum.” dedi.

Sözcü’ye konuşan Nevşin Mengü de “Biz de konuyu araştırıyoruz. Şu an Anadolu Yakasında gözaltına alınmış” dedi.

Avukat Burak Mengü İstanbul'da gözaltına alındı.

Avukat Burak Mengü İstanbul’da gözaltına alındı.

Avukat Burak Mengü’nün Ümraniye Dudullu’da bir polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

(ayrıntılar gelecek)

Son güncelleme: android-time 16:0817.03.2018
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