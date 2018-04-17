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Son Dakika… OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis’e sunuldu

OHAL'in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

android-time 19:21 17 Nisan 2018
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Son Dakika… OHAL’in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis’e sunuldu
OHAL'in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

MGK’da alınan OHAL’in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda OHAL’in uzatılması kararlaştırıldı.

Kritik Toplantının ardından da OHAL’in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM’ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

Meclis’te oylamaya sunulacak olan OHAL’in 19 Nisan 2017 Perşembe günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmasını öngörüyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının öncesinde MGK toplantısı gerçekleştirilmişti. O toplantıda da OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştu.

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FOTO: SÖZCÜ/ANKARA

FOTO: SÖZCÜ/ANKARA

Son güncelleme: android-time 20:0217.04.2018
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